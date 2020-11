Una ginebra fabricada en Castellón, premiada en un certamen de Londres

Algunos especialistas ya se han manifestado en el sentido de que nunca han bebido una ginebra mejor. Es tan buena que su ‘inventor’ no se ha atrevido a darle un nombre propio porque no encontraba el que reflejara su calidad y precisamente esta circunstancia le inspiró para bautizarla: No Name Gin.

Recientemente, en el presente certamen de Londres 2020, el ISC -International Spirits Challenge-, ha obtenido una medalla de bronce a la calidad, siendo la

única gin española (peninsular) que ha obtenido una medalla.

Desgraciadamente en esta ocasión, no es un producto que por su graduación alcohólica pueda publicitarse, pero también contribuye a hacer marca y sello de calidad para una comarca como la nuestra del Palancia, necesitada de iniciativas de todo tipo. De hecho la empresa, Alimentaria del Palancia, -también dedicada al envasado del aceite de oliva y la trufa- se encuentra ubicada en Segorbe, el centro de elaboración está en Soneja, utiliza el agua de la Sierra de Espadán y está elaborada a partir de 15 botánicos seleccionados, de las Sierras Calderona y la misma Espadán.

No Name Gin es una ginebra artesanal de autor, para los verdaderos amantes de la ginebra. Es una edición limitada del tipo London Dry, se elaboran pequeñas cantidades de botellas anuales y la botella de 700ml. cuesta 37 euros.

La producción se realiza con alambique de cobre tradicional y con una selección de los más nobles botánicos de la zona, lo que la convierte en un producto craft muy puro que acaba resultando con un aroma y sabor único, podríamos decir del Palancia.

El objetivo es elaborar una ginebra que se pueda beber sola, como en su

orígen holandés, y que reaccione bien a los combinados, sin perder

aromas y sabor. Es apta para su degustación tanto “on the Rocks” como en combinados. La secreta formulación confiere una aromatización y un paladar redondo, complejo y completo en la nueva propuesta de la Naturaleza concentrada en licor, señalaba su creador, José Vicente Gil.

La idea se remonta a un viaje que Gil hizo a Mallorca hace años, y vio el proceso de destilación. “Siempre lo he tenido en mente, hasta que a finales de 2017, me decidí a estudiar el tema, con recopilación de fórmulas y de pruebas de botánicos, hasta que en 2019, tras un largo periodo de papeleo, proyectos y legalizaciones, comencé con un socio la producción, en diciembre 2019, del primer lote de ginebra. En febrero de 2020, decidimos separarnos, y continuar yo solo con este proyecto.

Tras las correcciones por parte de un químico y enólogo especialista, obtuve la fórmula final, que no la definitiva, para sacar al mercado un producto de alta gama, premium, comparándolo con las mejores ginebras encontradas, para imitarlas y seguir sus pasos.

El proceso de elaboración es 100 % artesanal, con alambique de cobre y producción en pequeños lotes, muy cuidados, obteniendo así, una ginebra (London dry gin) equilibrada, con 44 % de alcohol sin efecto quemante, con gran permanencia en boca y sabor y aromas persistentes, predominando los cítricos, especiados y florales.

Es producto premium, con un packagin elaborado y pensado, no solo para restauración y ocio, sino para regalos personales y de empresa.

Alimentaria es la 3º destilería de la provincia de Castellón. Sólo hay 3 destilerías. Los Carmelitanos, Herbés de Morella y Alimentaria. Hay un fabricante de ginebra en Almazora, pero no destila, sólo aromatiza a un alcohol de base...

Con estos precedentes apetece beberla… aunque no tenga nombre.