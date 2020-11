Una guía interactiva con las mejores setas de Castellón

Salir al monte a disfrutar del aire libre, equipado con cesta y navaja para recolectar setas, es una gratificante experiencia, y más en tiempos de pandemia pero, desafortunadamente, este año, está siendo misión imposible. Y es que Castellón vive una de las campañas más anómalas de la última década para los aficionados. A estas alturas del año, debería estar en su punto álgido, pero la sequía ha pasado factura y no hay ejemplares que coger.

En las cotas altas, como el Penyagolosa o la comarca de Els Ports, prácticamente, se da por perdida la temporada. La única excepción son enclaves favorecidos por un microclima, en un momento puntual, como la tormenta que descargó hace pocas semanas en Vilafranca y que, cual oasis en mitad del desierto, hizo aflorar algunos hongos y permitió que los buscadores, como Magdalena Popa, volviera con gran satisfacción a su casa en Morella con su cesta repleta.

Con todo, aún queda esperanza. «Si lloviera en las dos próximas semanas y las temperaturas continuaran como hasta ahora, a mediados o finales de noviembre, podrían salir setas en Castellón, pero eso sí, solamente en cotas bajas, como el Desert de les Palmes o la Sierra Espadán», apunta Cándido Sos, presidente de la Asociación Micológica de Castellón (Asmicas). «La ausencia de lluvias a finales de agosto y durante septiembre ha hecho que el comienzo de la temporada en cotas altas, por encima de 1.000 metros (Vilafranca, Vistabella…), haya sido prácticamente inexistente o muy escasa tanto en Castellón como en provincias vecinas (Teruel, Cuenca, Guadalajara…), especialmente para los recolectores de especies comestibles», explica Sos.

«La proximidad del invierno y la bajada de temperaturas auguran una mala temporada pues en cotas altas la aparición de la nieve y el hielo frenará que salgan, aunque llueva. En cotas más bajas entre 300 y 600 metros (Sierra Espadán/Desert de les Palmes…), si las lluvias hacen acto de presencia en las próximas semanas y la temperatura no baja demasiado, podrían salir y disfrutar hasta mediados de noviembre», relata el experto micólogo.



Geolocalización por zonas

En una campaña tan inusual, Asmicas ha decidido volcarse en sacar adelante un ambicioso proyecto: Un catálogo interactivo, una auténtica biblia de las setas de Castellón. Un equipo de nueve personas (Cándido Sos, Félix Aparisi, Miguel Pitarque, Mavi José, Quique Lapeña, Abel Drago, Jorge J. Martín, Carlos Llop y Andrés García), con la inestimable colaboración de otros asociados y micólogos de prestigio de toda la geografía española. «Hemos iniciado este catálogo interactivo que permite consultar las especies de cada población. Además, se ha creado un herbario y, aprovechando la plataforma on line de Natusfera (https://natusfera.gbif.es/projects/asmicas-asociacion-micologica-de-castellon), ofrecemos una herramienta de consulta de las geolocalizaciones genéricas (mapeo por zonas --por ejemplo, Penyagolosa, Els Ports, Desert de les Palmes, la Serra d’Espadà, pinares y parques de zonas urbanas, etc--), no puntos exactos de las especies», puntualiza. Por ahora, pese al confinamiento por el virus y la escasez de lluvias de este fatídico 2020, llevan localizadas y archivadas con ejemplar más de 300 especies en la provincia y alrededor de 800 registros.

¿Cuántas variedades pueden existir en tierras castellonenses? «Hasta este año, el único registro que se había hecho que tengamos constancia es el trabajo de la Sociedad Micológica Valenciana (Somival), con datos hasta el 2011. Del total de 2.000 citas de toda la Comunitat, la mitad, unas 1.000 especies distintas, se localizan en Castellón», detalla Sos. «Podemos sentirnos afortunados en cuanto al nivel de diversidad micológica en la provincia. Disfrutamos de especies de suelos ácidos y básicos; y de las propias de hábitats eurosiberianos o de termófilas o dunares. Castellón, si la climatología acompaña, es un verdadero paraíso para los amantes de la micología», cuenta. Especies frecuentes en la provincia que cuesta hallar en el resto de España son la Ramaria cedretorum, una bonita seta coral, de color liláceo; y, algo menos, de la inusual Gomphus crassipes --en forma de maza liliácea en el himenio y carne al corte--.

Un mandamiento a la hora de salir a buscar setas comestibles es, sin duda, tener claras aquellas que no lo son. «En Castellón podemos encontrar especies potencialmente tóxicas, como la amanita phalloides, la amanita phantherina o la amanita muscaria...», añade el presidente de Asmicas.

Impacto del covid-19

¿Y que ocurre con compartir excursiones y talleres en tiempos de covid-19? Sos lo explica: «Nos hemos visto obligados a suspender, muy a nuestro pesar, toda actividad grupal. En salidas solíamos movilizar a 150 personas y eso es inviable. Además, están las restricciones de movilidad. Soria, Montes Universales, Moncayo, Navarra, Cataluña, Pirineos solían ser destinos. Solo se organizó un curso de iniciación y salidas para catalogar, con grupos reducidos».

Gastronomía y turismo de setas en Castellón

Sin jornadas culinarias y a 10 €/kilo en los mercadillos

Las setas, ausentes en los montes y pinares de Castellón, por ahora este otoño, parecen haberse mimetizado con la situación y tienen menos protagonismo en las jornadas gastronómicas de la restauración (Els Ports, Maestrat, Alto Palancia...), desbancadas en pro de la calabaza (ej. en Orpesa, con la primera ruta promovida por el chef Miguel Barrera) o por la tomata de penjar, el boquerón o el pulpo.

El presidente de la Asociación de Turismo Rural (ATR), Joaquín Deusdad, explicó que aunque de manera puntual algún restaurante puede organizar un menú en torno a las setas, no se han organizado por ahora como otros años jornadas masivas. A nivel de reservas en casas rurales de fin de semana, las de los buscadores han fallado, pero lo han compensado con la alta demanda generada por el turista covid, que busca un entorno tranquilo. Con todo, los devoradores del clásico rovellón los pueden comprar en los mercados --muchos, con origen en el norte de España-- a 10 euros/kilo de media.