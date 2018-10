Habla el exalcalde que salvó la vida en los toros de les Alqueries

Dicen que los gatos tienen siete vidas. Pues Manuel Hernández Ballester, gran aficionado a los toros y exalcalde de Geldo, a sus 68 años, debe de tener algo de felino o se ha ganado a pulso la fidelidad de un eficiente ángel de la guarda que, anteayer, volvió a acompañarlo a les Alqueries, coincidiendo con la celebración del encierro de toros cerriles de Los Ronceles.

Y decimos volvió porque no es la primera vez que Manuel se ve entre los cuernos de un astado y sale ileso del encontronazo. Su estreno en estas lides fue con 20 años. «En una semana sucedieron tres sustos», explica al tiempo que recuerda a la perfección dónde y cómo fueron: Albalat, Azuébar y Quart de les Valls. Entonces, como le sucedió en les Alqueries, volvió a casa sin más heridas que las que deja lo que pudo haber sido. «Nunca he estado en el hospital por un toro» y, si no cambian mucho las cosas, entre sus planes no está volver a tentar a la suerte.

Un gran aficionado

Desde hace más de 40 años, este gran aficionado no se ha perdido un San Fermín, lo que le acredita, sin discusión, como un experto en una especialidad taurina que requiere de valor, sangre fría y templanza, porque uno nunca sabe lo que puede hacer un toro en plena carrera. Y así sucedió el sábado. El animal se comportó como tal y nadie, ni siquiera quien lo vivió de tan cerca, se explica qué pasó para que el último de los morlacos abandonara la manada y decidiera darse la vuelta, encontrándose de cara con este veterano corredor de Geldo.

«Los toros venían muy bien, agrupados», por eso esperó a que pasaran frente a él para, como otras tantas veces, «correr los últimos cinco metros por detrás. Uno ya no está para más carrera». Fue solo cuestión de un segundo, tan apenas. El tiempo se detuvo y el aliento de cuantos le rodeaban se congeló.

Manuel revive cada derrote, cada resoplido, cada embestida. «Solo podía pensar en que no me levantara del suelo», afirma, porque era muy consciente de cuáles serían las consecuencias. Sin encontrar respuesta al por qué, no tiene dudas sobre el cómo. «Me cogió por la ingle y me tiró al suelo, me rompió el pantalón y el calzoncillo y me arrastró por el suelo», relata.

Como se puede comprobar en la imagen que acompaña esta información, hubo un instante en el que toro y hombre estuvieron cara a cara. El primero abandonó y el segundo salvó la vida.

El bou per la vila tiene estas cosas. Manuel Hernández es un hombre afortunado y lo sabe. Del mismo modo que asume que sus días de corredor aguerrido y valiente han de quedar en el recuerdo, «porque ya intervienen los hijos y los nietos», que lo quieren aficionado, tanto como considere, pero sano y salvo. Por eso ayer nos dijo que «iré a verlos, pero no creo que de la misma manera».

Otra cosa será que logren convencerlo de que debe renunciar a los sanfermines. 40 años son muchos y Pamplona tira de una forma que solo los que no dejan pasar un año sin pisar ese pavimento empedrado pueden entender. «De joven corría en Estafeta, pero ahora me quedo en Santo Domingo, cantamos a San Fermín y esperamos a que pasen los toros», como hizo en les Alqueries, aunque los años no pasan en balde y los sustos, ahora, pesan más.

En Onda, Almassora, Alqueries, la Vall d’Uixó... volverán a verlo, es bastante probable, pero más cerca de la barrera, que la afición es grande, pero la vida bien merece, a una edad, un paso atrás.