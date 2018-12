Hacienda retira la amenaza de intervención del municipio

Nules ya no se encuentra bajo la amenaza de intervención del Ministerio de Hacienda. Así lo confirmó ayer el alcalde de la localidad, David García, tras mantener una reunión con la directora general de Presupuestos de la Generalitat, Eva Martínez Ruiz, en la que recibió la confirmación de que la actualización del plan económico financiero (PEF) aprobada en el último pleno supone el cumplimiento de la ley y, por lo tanto, no hay razón para supervisar las cuentas municipales.

Ya lo anunció García la semana pasada. Su intención era reunirse con la responsable autonómica que gestiona --entre otras atribuciones-- la estabilidad económica de los ayuntamientos, para explicarle «en persona» el error que motivó que el primer PEF no respondiera a las exigencias de Hacienda. Según expuso el munícipe, el anterior interventor del Ayuntamiento no informó a ningún responsable municipal de que el Ministerio, en primera instancia, no había aceptado el documento propuesto por el consistorio en el mes de junio.

Conocida esta situación, a mediados de octubre, el primer edil remitió un escrito explicando el problema y solicitando indicaciones para «revertirlo». La única opción era declarar créditos no disponibles por más de 830.000 euros en el presupuesto del 2018. Así se hizo y se remitió de nuevo a la administración competente.

ACELERAR TRÁMITES //

Entre otras razones, David García quiso acudir a la Secretaria General de Hacienda no solo para informar, sino también para «agilizar» los trámites de aceptación del PEF y «recuperar la normalidad».

El equipo de gobierno salva así una delicada tesitura que ha evidenciado diferencias entre los socios de gobierno, como demostró en dos ocasiones el portavoz socialista, Adrián Sorribes.