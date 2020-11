Después de 34 años el mesón El Churret de l’Alcora baja la persiana. Su propietario, Beni, y su mujer Julia manifiestan que no es un adiós sino un hasta luego, ya que las últimas restricciones han derivado en no poder aguantar el local a pesar de ser tener el establecimiento en propiedad. Pero es un local pequeño, y con la reducción de aforo solo caben ocho personas, teniendo que quedar mal con muchos clientes de siempre por no sobrepasar lo permitido.

«En l’Alcora se va mucho en cuadrilla a almorzar o tomar cervezas y la prohibición de la barra también afecta mucho, y sobre todo los fines de semana que la gente sale mas en grupo», menciona Julia, quien a pesar de este mal trago, espera que la situación «pase pronto y podamos volver abrir».

Desde la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora, Hosturialc, levantan la voz de alarma y afirman que para los hosteleros locales, «la preocupación es máxima porque los locales más pequeños no van a poder aguantar y los grandes con sus gastos tampoco». Sin ayudas, trabajando a un tercio del espacio, y siendo casi todos los locales de alquiler, sobrevivir cada vez se complica más.

Pese a todo, Beni y Julia animan al sector de la hostelería a que aguante lo que pueda. «Seguro que vuelve la alegría y las ganas de salir», aseguran, aunque son conscientes que será duro.

Otro lugar histórico es El Perolet. Pedro y Aurora llevan en él 36 años al pie del cañón. «En marzo queríamos poner el anuncio del traspaso con opción a alquiler o compra porque en junio me jubilaba, pero el covid lo ha complicado todo», explica Pedro.

Mientras, seguirán sirviendo, aunque notan el bajón los fines de semana. En cambio, en el día a día tienen una clientela muy fija para comer que con la reducción del aforo se queda en 27 personas. Les ha perjudicado, pero si es preciso realizan dos turnos.

Ambos casos son ejemplo de alegría y dedicación durante años. Animan a resistir como en la crisis del 2008, y esperan que la vacuna deje atrás esta pesadilla.