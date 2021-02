Iberdrola aplaza los cortes de luz planificados esta semana en Nules para no afectar al comercio

Desde hace días, en las calles del centro de Nules, en concreto en el entorno de la Vila, han aparecido diferentes carteles informativos en los que Iberdrola anunciaba una serie de cortes de luz, de unas dos horas, entre los días 24 y 26 de febrero, en todos los casos en horario de 8.30 a 11.30 horas. Tras manifestar los comercios su preocupación, el Ayuntamiento contactó con la empresa y han llegado a un acuerdo para modificar esa intervención, que afectará a cientos de abonados.

Como explican desde la compañía eléctrica, se trata de una actuación programada de mejora de las infraestructuras en el municipio, que afectará a dos centros de transformación, más concretamente, a las líneas de baja tensión, que son las que dan el suministro a los domicilios.



Aplazamiento acordado

Desde Iberdrola detallan que a la hora de planificar este tipo de intervenciones desconocen «las peculiaridades de las zonas afectadas», como en este caso, en el que no sabían que iba a repercutir en el centro comercial de la localidad. «En cuanto se trasladó la posibilidad de cambiar los horarios, no hubo ningún problema a la hora de buscar una alternativa», señalan.

Los vecinos de las calles afectadas, como pudo comprobar Mediterráneo, desconocían ayer que habían modificado los planes, pues los carteles con las advertencias de cortes previstos para hoy y el viernes seguían colgados en puertas y fachadas. Cosa distinta fue la asociación Comercios de la Zona Centro, a quienes el consistorio trasladó las novedades del proceso. En principio, los mencionados cortes de suministro se efectuarán el 29 y el 30 de marzo, entre las 6.00 y las 9.00 horas.

Como señala Iberdrola, no van a cambiar los centros de transformación, sino solo la instalación de baja tensión que sale de ellos, y para hacerlo posible es imprescindible cortar la luz, «para que los operarios trabajen sin corriente». Entienden que, si no se producen incidencias imprevistas, las tareas no se alargarán más allá del horario indicado.

La preocupación manifestada por los comerciantes se correspondía con la actual situación derivada de las restricciones por la pandemia, que les obligan a cerrar a las 18.00 horas. Entienden que quedarse sin luz una mañana, cuando más ventas se producen, era una nueva carga.