Indignación en Benifassà por un acto independentista en el Tossal del Rei

Está claro que algunos Alcaldes del Partido Popular no conocen, ni de lejos, la Constitución Española.....Y además tiene graves problemas de visión, es lo único que puede explicar que se atrevan a afirmar que en el Tossal del Rei “ nunca se ha visto una bandera” ¡Virgen Santa, no ven tres en un burro! Afortunadamente la Benemérita hizo caso omiso a los requerimientos de los defensores de la patria de turno, y no como dicen algunos para evitar conflictos, simplemente para no hacer el ridículo.....ante una excursión de abanderados ¿Se imaginan a la Guardia Civil identificando a los Cofrades de Lledó por ascender al Penyagolosa, atendiendo la denuncia de un Alcalde ateo o Adventista del Séptimo Día?