Interpenyes cancela el concierto de Camela para las fiestas de Burriana

Interpenyes decidió ayer cancelar el concierto de Camela que tenía previsto para el próximo 14 de septiembre, dentro de las fiestas de la Misericòrdia 2019. La división de opiniones entre el colectivo organizador y la Concejalía de Fiestas están detrás de la decisión tomada, que por otra parte pilló por sorpresa a la edila del área.

La agrupación emitió un comunicado en el que explicaban que esta decisión se había tomado por «falta de entendimiento» con el Ayuntamiento. Argumentaban que la actuación «no es viable realizarla en suelo privado por motivos de seguridad al desconocer el aforo» y que «la postura impeditiva y negativa de este departamento municipal de dar opción a realizarse en vía pública» ha desembocado en la decisión de anular el concierto.

ESCENARIO // Según Interpenyes, desde el consistorio les habrían informado de que en el caso de hacerlo en un emplazamiento público, la cesión de la barra tendría que ser licitada, algo que no estarían dispuestos a asumir ya que es precisamente dicha recaudación la que emplean para sufragar gastos. Era la actuación estrella de las programadas para las próximas celebraciones y, por lo tanto, la que mayor afluencia de público esperaba. No obstante, desde este colectivo anunciaron que si para el resto de eventos con menor previsión de aforo no hay acuerdo entre las partes, se verán «obligados a comunicar más cancelaciones», haciéndose «responsables, de igual modo, del pago íntegro de los contratos, además de las correspondientes penalizaciones». Otro de los eventos musicales que también podría peligrar es el de King África.

Por su parte, la edila de Fiestas, Lluïsa Monferrer, aseguró sentirse «sorprendida» por el comunicado y aseguró que «oficialmente no han presentado nada en el registro del Ayuntamiento y, por lo tanto, no hay comunicación oficial ni tampoco proyecto alguno». Es por este motivo por el que indicó que «la policía no puede informar sobre la idoneidad o no de un emplazamiento porque no se ha propuesto ninguno, y ni los técnicos municipales pueden informar sobre nada porque no hay proyecto que estudiar».

Monferrer destacó que «en ningún momento, desde Fiestas se ha dicho que no a la celebración del acto, sino todo lo contrario». «Por nuestra parte hay predisposición, pero tienen que presentar un proyecto por el registro oficial», dijo. La concejala añadió que la información que tienen se limita a «reuniones informales y ahí se les dijo que, para que el Ayuntamiento les pueda contestar, tienen que presentar la documentación, pero a día de hoy- no ha entrado nada y ni técnicos ni policía pueden informar al respecto del asunto», detalló.

Explotación de la barra // Al parecer, uno de los puntos más conflictivos era el referido al de la explotación de la barra. Interpenyes no quiere que el consistorio la saque a concurso público, ya que se trata de un evento organizado y costeado por ellos mismos en el que «la recaudación se reinvierte al 100% en la Misericòrdia que se celebra el siguiente año».

A este respecto, la edila de Fiestas apuntó que «si la administración local monta un recinto con pinchadiscos y orquestas, la barra tiene que salir a concurso público, igual que sale el Mesón del Vino». En su caso, «si quieren explotar su barra, tendrán que presentar una propuesta, pero no hay nada». Monferrer concluyó alegando que «los departamentos técnicos y la Policía Local necesitan tener base para opinar».