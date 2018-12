Jarque se muestra «tranquilo» tras declarar por el caso del mirador

Después de dos citaciones sin comparecencia, a la tercera, el exalcalde de la Vilavella José Luis Jarque declaró ante el juez de instrucción que investiga el conocido como caso del mirador, en el que pretenden esclarecer por qué el Ayuntamiento justificó y cobró una obra que no llegó a ejecutarse nunca. El investigado se mostró «tranquilo» tras pasar por el banquillo del juzgado.

Los hechos los detectó el actual gobierno local al llegar al consistorio, en junio del 2015. Después de revisar el estado de las cuentas municipales, comprobaron que el Consell les concedió una ayuda de unos 8.000 euros para construir un mirador, que ofrecería vistas a la Plana en el camí Calvari. Ingresaron el dinero, pero el proyecto no se materializó.

Ante la gravedad de las evidencias --dado que habían justificado el gasto de la subvención en la obra-- pusieron en conocimiento de la Fiscalía la situación y abrieron la instrucción. Como otros investigados y testigos, José Luis Jarque fue citado para prestar declaración en primera instancia, un interrogatorio que no se produjo porque en el último momento notificaron un cambio de letrado, por lo que el procedimiento quedó aplazado.

El tribunal retomó el proceso habitual y volvió a citarlo para el 21 de noviembre. La sorpresa de las partes implicadas fue que no se personó. La nueva letrada de Jarque aseguró que no tenían constancia de que existiera ninguna notificación --a pesar de que se llegó a informar en prensa-- y tras alegar ausencia por desconocimiento, obligó al juez a volver a establecer una fecha: el miércoles, 19 de diciembre. Y esta vez, no hubo sorpresas.

Según la letrada del exalcalde del PP, su defendido «ha dado las explicaciones que debía dar donde debía hacerlo», así como «respondió a todas las preguntas, del juez y de la acusación». Sobre sus argumentaciones, la abogada explicó: «Consideramos que es mejor que no trascienda para no viciar el caso». Pero aseguró: «Estamos tranquilos, porque ha podido dar sus razones». Todos quedan a la espera del fallo.