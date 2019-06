El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; el concejal de Juventud, Manu Rubio; y el edil de Hacienda, Robert Tena, presentaron ayer la cuarta edición del ciclo Cinema a la Fresca, totalmente gratuito. Con la finalidad de llegar a diferentes zonas de la localidad y a las pedanías de la Foia y Araia, la iniciativa se desarrollará de forma itinerante. En la presente edición, las proyecciones se llevarán a cabo en las calles Sant Vicent, Sant Pasqual y Borja de l’Alcora, en la plaza de la Iglesia de la Foia y en la de la Ermita de Araia.

Cinema a la fresca 2019 se celebrará del 28 de junio hasta el 26 de julio, cada viernes, y contará con dos sesiones, una infantil a las 22.00 horas, y una para adultos a las 23.30 horas.

El ciclo comenzará el día 28 en la calle Sant Vicent con la proyección de Peter Rabbit, a las 22.00 horas; y Call me by your name, a las 23.30. Esta última película se incluye también en la programación diseñada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.