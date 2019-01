«La ansiedad me lleva a comer tras 16 meses a dieta, no puedo más»

El vecino de Segorbe, Rafael Garcés, saltó el martes a la palestra tras denunciar su situación en los medios de comunicación. El joven, de 26 años, pesa, según aseguró ayer «234 kilos». Pide una cirugía bariátrica, pero el Hospital de Manises, donde le tratan, le reclama dieta previa y alcanzar los 220 kilos, ya que está en obesidad extrema. Garcés mostró ayer a Mediterráneo un documento en el que la recomendación era de 230 kilos para entrar en quirófano. El afectado huye de esta guerra de cifras y no busca un conflicto con el centro sanitario ni sus especialistas. «Estoy muy agradecido a ellos», aseguró. Ayer estaba «saturado» por el aluvión de llamadas y mensajes de apoyo recibidos. Hoy sigue a la espera de alguna solución a un problema que considera «vital», el cual pasa por disminuir kilos.

--¿Cómo estás tras hacer pública la situación que vives?

--Estoy bien. Pero no he recibido ninguna respuesta sobre mi caso ni ningún avance. He hablado con televisiones y otros medios. Estoy agradecido por los ánimos que me ha dado mucha gente.

--¿Por qué estás tan «angustiado» como diste a conocer?

--No puedo trabajar y me cuesta andar. Mi mujer se ha quedado en paro y entran unos 400 euros al mes en casa. Esos problemas económicos me llevan a tener ansiedad y a comer y saltarme otra vez la dieta. Estoy agotado y enfermo. Me siento en la cama llorando y diciendo que no puedo más. Necesito la operación para poder trabajar para vivir».

--¿Cumples con las visitas que te marca el hospital?

--He ido a todas las que he podido. Vivo en Segorbe y el hospital está en Manises. A las que no he asistido, he avisado previamente.

--Respecto a la dieta que te recomiendan los médicos, para poder llegar a la cifra que te proponen para operarte, ¿la sigues tal y como te dicen?

--No la cumplo a rajatabla. Pero tengo que subrayar, que es algo que los medios no publicaron, que llevo 16 meses a dieta, asesorado por una nutricionista. También hago gimnasia, pero al día siguiente no puedo moverme. Y como y rompo la dieta por ansiedad, por estar encerrado en casa y por nuestro estado económico.

--¿Cuál ha sido la evolución en kilos desde el 2017?

--A finales del 2017 estaba cerca de los 300 kilos. En marzo del 2018 llegué a 248 y en abril estaba en 232, a solo 2 kilos de la cifra que me marcó el cirujano. Por eso pedí que me pusieran en lista de espera para reducir el estómago. Pero lo que hicieron fue ponerme un balón gástrico, cuando volví a engordar y pesaba 247 kilos, algo que solo me valió para perder 15 kilos de nuevo y volver a estar en 232. Ahora estoy en 234, a 4 de los que me pide el centro, aunque ayer la barrera que salió publicada era de 220 kilos.

--¿Por qué no intentas perder los 4 kilos para poder operarte y eres consciente del riesgo?

--No quiero la operación por la cara. Pero seguir adelgazando es un gran esfuerzo. Me separan 4 kilos, pero no puedo más. No quiero una lucha contra el hospital, no entra en mis principios. Soy cristiano. Busco una solución.