"La naturaleza ha querido que sea homosexual, y ya está"; el anuncio de un alcalde de Castellón

Pablo Roig, alcalde de Catí, ha publicado este mismo viernes en redes sociales un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. En plena pandemia, el primer edil podría sacar pecho de los registros de la localidad del Alt Maestrat, pues afortunadamente no se ha dado ningún caso de contagio interno entre sus 750 habitantes. “Falleció un vecino, pero contrajo el virus en el Hospital Comarcal de Vinaròs, donde fue ya muy enfermo. Murió con coronavirus, pero no por culpa del coronavirus. En Conselleria tenemos algún positivo más desde marzo, pero son de personas empadronadas en Catí que viven fuera”, afirma Roig, que pide “no bajar la guardia” para mantener estos guarismos.

Sin embargo, como decíamos, la publicación que ha realizado el miembro del PP provincial y que tantas reacciones ha suscitado no se refería al manido covid-19 sino a su homosexualidad. Lo ha hecho con naturalidad y con la seguridad de que “nada cambia” para él en el ámbito personal o profesional: “Quería dar normalidad al asunto. Familiares y amigos ya lo sabían, pero quería dar normalidad al tema después de algunos rumores que habían surgido en el pueblo”.

De hecho, en la publicación que ha realizado en redes comenzaba con su exposición diciendo lo siguiente “Un gran amigo me llamó para contarme lo que cierta persona no autorizada contaba en el bar de mí…”. Pablo Roig no está molesto con estas habladurías: “Nunca he tenido ningún problema con mi condición sexual y sé que no lo voy a tener ahora. Esto no es salir del armario, es solo ratificar un hecho”. Pablo Roig también ha publicado lo siguiente en su perfil de Facebook: “No dije que el sueño de mi vida era ser homosexual (pues no es fácil), pero tampoco voy a vivir en una mentira, la naturaleza ha querido que sea así y ya está”.

Sobre la repercusión que ha generado su post, no oculta el popular, que llegó a ser diputado de Juventud de la Diputación de Castellón en la anterior legislatura, que se lo esperaba: “Siendo consciente del ‘boom’ que esto puede traer doy por cerrado este tema. Soy el mismo que ayer, hoy y espero que mañana”.

Entre los comentarios que ha generado esta publicación destacan sobre todo los de miembros de su partido, PP, que han mostrado su respaldo político y cariño personal. Entre ellos, Luis Martínez (diputado autonómico), Vicent Sales (portavoz del PP en la Diputación), Salomé Pradas (senadora), Elena Vicente-Ruiz (secretaria general provincial y diputada provincial), Mari Luz Monterde (alcaldesa de Benassal), o Miguel Barrachina, presidente del PP provincial y diputado en las Cortes, que ha comentado lo siguiente: “Eres un grande Pablo, un magnífico alcalde y una buena persona, y libre para hacer con tu vida lo que estimes conveniente. Tus amigos estamos contigo siempre. Endavant!”.