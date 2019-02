Malestar vecinal por la reiterada falta de médico en el consultorio

«No podemos admitir que después de dos horas de espera en el centro médico no aparezca nadie para atender las consultas», lamentaba una vecina de Figueroles tras comprobar que no acudió al trabajo el facultativo encargado de prestar el servicio. Una situación que también denuncian desde el Ayuntamiento.

Y es que, como explican desde el consistorio, «a consecuencia de la baja de la doctora titular han enviado a un sustituto que, cuando la noche anterior tiene que trabajar de guardia en otro lugar, al día siguiente no viene al pueblo a pasar consulta».

Al respecto, el alcalde, Luis Gregori, asegura que «los ciudadanos están enfadados y lamentan que un servicio básico como es el del médico de cabecera, tan importante para un municipio pequeño, no esté cubierto por culpa de esta situación». A la vez que reclama que «cuando la titular esté de baja busquen soluciones para no dejar desatendida la localidad, más teniendo en cuenta que la gente mayor está limitada y no puede desplazarse a otros lugares para recibir una prestación que debe ofrecerse en el municipio».

La problemática también se extiende a Costur, por cuando es la misma persona que atiende a los usuarios en Figueroles la que posteriormente hace lo propio en este otro municipio de l’Alcalatén. Varios ciudadanos se han trasladado hasta el centro de salud de l’Alcora para registrar las respectivas quejas por la situación.