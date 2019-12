Martínez reta a Barceló a ver in situ la necesidad de ambulancia

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, mostró su malestar e indignación tras conocer las declaraciones de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en las que reiteró que la Ciudad en el Mar no contará con una base de ambulancias, dando carpetazo así a una reinvidicación histórica del ejecutivo local. «Es una pena que la consellera Barceló visite nuestra comarca y pierda la oportunidad de anunciar un servicio tan necesario para Peñíscola», señaló el munícipe. «Y es doblemente decepcionante ver cómo, no solo no parece tener intención de atender la petición que el Ayuntamiento en pleno, en septiembre y por unanimidad, le solicitó; sino constatar que, además, afirma que no es necesario», añadió.

TRANSPORTE SANITARIO// El primer edil tachó de «desafortunadas» las afirmaciones de Barceló y argumentó que «no ha tenido en cuenta que Peñíscola acoge durante varios meses al año más población que ningún otro municipio en esta zona, por no hablar de la multitud de servicios que se efectúan con el transporte sanitario que costea el consistorio, para paliar el déficit de servicio por parte de la administración autonómica». Y retó a la consellera «a venir a la ciudad durante el periodo estival, cuando se alcanzan los 150.000 habitantes, y que afirme que no hace falta una ambulancia», argumentó.

Por su parte, la responsable de Sanidad basó su negativa en el hecho de que «los servicios de urgencias y emergencias están distribuidos a lo largo de la Comunitat según la población a la que tienen que asistir, las distancias y las necesidades que hay. No es un criterio subjetivo de la Conselleria y obedece exclusivamente a razones asistenciales que permitan deducir que es necesaria una base». «En estos momentos, el reparto que hay tanto de SAMU como de servicio de soporte vital básico en la provincia se ajusta a los criterios técnicos y asistenciales que se requiere», señaló.