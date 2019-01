Más de 500 personas reservan turno para las paellas de Benicàssim

Más de 500 personas cogieron turno ayer para elegir hoy los sitios más céntricos y aclamados para cocinar el Día de las Paellas, el próximo día 25, en Benicàssim, evento declarado recientemente fiesta de interés turístico de la Comunitat.

Pese a que las listas no se colgaban hasta las 17.00 horas, en los cuatro edificios habilitados, los primeros en llegar lo hacían la jornada anterior. No obstante, para no pasar la noche en vela haciendo cola, algunos tuvieron la iniciativa de crear unas prelistas, por lo que ayer ya había centenares de personas apuntadas, como viene ocurriendo en los últimos años. En el centro Josep Barberà i Ceprià, se colgó a medianoche; en el Espai, sobre las 4.00 horas; en la Garrofera, en torno a las 6.00; y en el Casal Jove, a las 7.00. Esta iniciativa de prelistas contenta a unos pero enfada a otros.

Es hoy, a partir de las 8.00 horas, cuando con esos tíquets que mantienen el orden de cola, se irá llamando a los inscritos para, ahora sí, escoger los lugares para cocinar en la jornada festiva, que alcanza su 40° edición. También se encargan en este momento las mesas y hierros necesarios.