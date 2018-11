Más de mil visitas en el 'Gaiming Experience' de la Vall d'Uixó

Nos preocupa que nuestros hijos se pasen más tiempo del recomendable frente a la consola, el ordenador o cualquier otro dispositivo en el que pueda instalarse o descargarse el último juego de moda. Lo que no nos paramos a pensar es en qué habríamos hecho nosotros si, a su edad, hubiéramos tenido a nuestro alcance esa misma tecnología e idénticos juegos.

La respuesta se pudo intuir este fin de semana en la última apuesta de la Concejalía de Juventud de la Vall d’Uixó: el Gaiming Experience, que recibió a más de un millar de personas en dos días atraídas por el mundo de los eSports, un verdadero fenómeno de masas que, como destacó el concejal del área, Higi Daniel, «cuenta con estadísticas que demuestran que mueve incluso más dinero que el cine».

Mientras los niños y jóvenes acudían a las zonas habilitadas con veinte PlayStations, diez ordenadores de alto rendimiento, dos sets de simuladores de la realidad y dos espacios para la conducción y el baile, sus padres se rindieron a la añoranza de volver a ver y poder tocar las consolas de los 70, 80 y 90, en la zona retro.

Para Daniel, este ha sido el principal éxito de esta iniciativa: «Haber convertido lo que nos planteamos como una actividad para un público joven, en una propuesta familiar».

Despliegue de medios

El despliegue tecnológico en el polideportivo municipal «ha sido impresionante», señaló ayer el edil, que no quiso perderse las competiciones organizadas con el Fifa, Fortnite, League of Legends o Clash Royale, «los juegos que están arrasando». Tanto es así, que las entradas para poder participar en los torneos «se agotaron de inmediato».

La tecnología ha evolucionado, los juegos que enganchaban hace décadas son reliquias para los nuevos gamers, pero un buen paso para lograr un uso adecuado de las nuevas generaciones podría ser dejar de pensar que vivimos en planetas distintos, porque los mayores, no hace tanto, fueron como ellos con los ya históricos Tettris, Sonyc o The King of Fighters.