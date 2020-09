Más seguridad en el acceso de los colegios de Nules

La necesidad de habilitar entradas alternativas a los colegios para cumplir con los protocolos establecidos en los planes de contingencia anticovid de los centros educativos, ha generado en Nules problemas adicionales de seguridad a los que el Ayuntamiento ha estado haciendo en frente a medida que han ido evidenciándose.

El caso más significativo es el que ha afectado al CEIP Nou Pedro Alcázar. Los alumnos más mayores deben utilizar la que era una puerta trasera de las instalaciones, que linda con el barranco de la Serraleta. Además de tener que dar un rodeo importante, pues tienen que sortear por completo las instalaciones deportivas de Caja Rural, los menores se vieron obligados el primer día a compartir con los coches la estrecha calzada por la que se puede circular en doble dirección del camino que linda con el barranco, con el consiguiente peligro, dado que no hay aceras, ni arcenes. Los padres notificaron la incidencia al Ayuntamiento y al día siguiente la brigada municipal, siguiendo las indicaciones de la Policía Local, creó una reserva peatonal provisional con vallas fijas por la que ahora pueden transitar separados de los coches, cuyo tráfico ha aumentado a las horas de entrada y salida, precisamente, por las familias que no van al colegio a pie.

También han creado una parada de autobús en la calle Santa Teresa, junto al colegio Lope de Vega, en respuesta a la petición formulada por la dirección y la AMPA, para que los escolares no tengan que bajar de la acera.