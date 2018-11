El mercado de Vinaròs estrena un gran espacio gastronómico

Es una de las grandes atracciones gastronómicas de Vinaròs. Y lo es no solo porque viene a dar vida a una parte del mercado municipal que hasta ahora no la tenía, sino también por su diseño y sus posibilidades de promoción del espacio. Se trata del mobiliario de la nueva zona de degustación del recinto, de un estilo vintage industrial que no deja indiferente a nadie y que invita a contemplarlo y, cómo no, a probarlo. La propuesta es obra del arquitecto y diseñador de interiores vinarocense Alberto X. López. La inversión se eleva a alrededor de 12.000 euros y el proyecto está subvencionado al 50% por la Dirección General de Comercio.

Los nuevos muebles están pensados hasta el mínimo detalle, con el foco puesto en los materiales, de aceros, óxidos, cuero desgastado o madera de lamas anchas. El edificio, inaugurado en el año 1929, fue completamente reformado durante el 2011.

El edil del área, Domènec Fontanet, explica que esta es la primera fase de intervención dentro de este gran espacio y que la segunda afectará a la decoración del techo y la iluminación del recinto. Una iniciativa que tiene como reto que el mercado también sea un espacio de encuentro donde se realicen propuestas gastronómicas, como el típico concurso de cocina aplicada al langostino, el mercado de la tapa...

Por el momento, son muchos los que cada día adquieren pescado fresco, con los langostinos de la ciudad como estrella, en los puestos de la instalación, se los cocinan en uno de los bares allí situados y los saborean sin salir del llamativo inmueble.