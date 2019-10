Los merenderos dejan en Burriana vertidos y fosas abiertas junto a la playa

Los tres merenderos que se ubican en las proximidades de los chiringuitos de Burriana, a primera línea de playa, cerraron sus puertas a finales del mes de agosto. Dos meses después, las estructuras desmontables ya no están, pero quedan los restos y las evidencias de una mala praxis con consecuencias para el medio ambiente.

Dos grandes manchas de grasa y aceites de cocina ocupan varios metros cuadrados. Ni las lluvias caídas en septiembre y octubre han logrado borrar estos elementos que están en el suelo, sobre gravilla y, por ende, con peligro de filtrado hacia los acuíferos.

Pero hay más. Cualquier viandante que camine por lo que era la parte trasera de los merenderos debe ir con cuidado y los ojos bien abiertos. Y es que, además de un firme del todo irregular, hay diversos agujeros. Tres de ellos corresponden a fosas sépticas abiertas. Un nido de contaminación fácilmente entendible por el olor que desprenden dos meses después de estar inactivas. Pero también por los restos de aguas sucias de su interior. Ya no existen residuos líquidos, ni a pesar de las últimas precipitaciones --lo que evidencia que no se trata de fosas estancas--, sino sólidos. Suciedad, en definitiva, que no debería estar a escasos metros de la playa y de los lindes del dominio público marítimo terrestre.

Agujeros sin cubrir

Pero aún hay otro riesgo que es un peligro para las personas. Las fosas no tienen ningún elemento que las cubra por arriba y podrían provocar la caída accidental de un menor o adulto con consecuencias graves.

Y lo llamativo es que estos agujeros se encuentran en terreno municipal. El Ayuntamiento es quien otorga las licencias para desarrollar una actividad en verano y es también el titular del suelo sobre el que se asientan estos puestos comerciales, por lo que la desatención de estas fosas es responsabilidad del consistorio.

Esta situación queda a la vista de cualquier viandante, pero hay testimonios gráficos que demuestran que este verano los mismos orificios tampoco estaban cerrados y que de ello se pasó parte al propio Ayuntamiento. Varios meses después, la coyuntura y los riesgos para las personas y el medio ambiente se mantienen.

Frente a estos tres emplazamientos de comida, están los de locales de copas, como el Moloko, que dispone de un depósito cerrado y estanco de 1.000 litros, que se vacía periódicamente por una empresa autorizada o el caso del chiringuito QP, cuyas aguas residuales están conectadas directamente a la red general de alcantarillado. O el cuarto merendero, Manolo, que se costeó a su vez las conexiones de electricidad y a la red de agua potable y de los colectores.