Miles de luces leds iluminan una casa de Burriana: "Por lo menos que no nos quiten la Navidad"

A sus 61 años de edad, Ximo Masip no tiene nietos, pero su vivienda no pasa desapercibida para los niños de Burriana. Bueno, para los niños y no tan niños, que cuando pasan por delante de su casa situada en la zona del puerto de la localidad alucinan con un decorado navideño compuesto por miles de luces leds. “No sé las que hay, pero cada año compro varias cintas que contienen 300 cada una, así que si empecé hace seis años con esto, solo hay que echar cuentas”, destaca.

Ximo comenzó con esta auténtica obra de arte navideña hace ahora seis años. “Cada año intento superarme”, reconoce un vecino de Burriana, que ha llegado a instalar un proyector en el que pasan aleatoriamente distintas imágenes animadas con motivos festivos. El objetivo, según reconoce, no es otro que el de “dar ambiente al barrio y al pueblo. Estamos pasando por una mala época, pero por lo menos que no nos quiten la Navidad en este 2020 tan difícil”.

Este vecino ha conseguido que su casa acapare buena parte de los focos del barrio en el que reside: “A veces escucho los comentarios y hacen fotos a la decoración. Antes lo notaba más por el flash, pero ahora, como van como móviles y estamos dentro de casa por el frío, no lo veo tanto”. Lo que sí reconoce es que los vecinos son los primeros que le felicitan por su creación: “Ninguno se me ha quejado y muchos me han felicitado, así que estarán contentos”.

Desde aquí nos sumamos a estas felicitaciones y le deseamos a Ximo y a su familia una feliz Navidad.