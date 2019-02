El MIT y Harvard certifican que no hicieron el informe sobre el Castor

Escal UGS presentó el pasado miércoles ante el Ministerio de la Transición Ecológica un documento que certifica que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard no elaboraron el informe que determinó el cierre de la plataforma Castor en Vinaròs. «No es oficial, ni producido, ni perteneciente al MIT o Harvard», reconocen ambas instituciones.

Asimismo, el texto aportado (también denominado Informe Juanes et al, porque sus impulsores fueron los profesores Rubén Juanes y John H. Shaw), según destacan desde Escal, «contradice las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto». En las pruebas documentales adjuntadas se manifiesta que es «erróneo y descuidado» porque afirman que «los resultados principales son inconsistentes, contradictorios e incompatibles y, por lo tanto, lo invalidan». Asimismo, la tesis mantenida por el supuesto informe oficial, el cual apuntaba que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, «contradice observaciones instrumentales y debe ser refutada».

REVISIÓN INDEPENDIENTE // Los representantes de Escal UGS también resaltaron que las resoluciones de la memoria, la cual se entregó en mayo del 2017 al entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, «deberían haber sido sometidas a la revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas».

Ante esta situación, desde la firma titular del almacén de gas, consideran que «es preciso someter el informe a un debate riguroso con la participación de expertos que puedan aportar una visión más completa».

sin referencias // Nadal procedió en mayo del 2017 a la hibernación del Castor «dada su peligrosidad» en base al informe que aseguraron que procedía de la Universidad de Harvard y el MIT. Según fuentes consultadas por Mediterráneo, el Gobierno presentó este documento como oficial y respaldado por estas instituciones, a pesar de que no hay la menor referencia a las mismas, y solo aparecen en los cargos de los componentes del grupo de trabajo. Para avalar la tesis, según las mismas fuentes, cuando el MIT realiza estudios similares indica en su portada y en su interior que se trata de un material oficial.

Otras de las contradicciones se encuentra en la propia web del Ministerio, donde se cita que «el Gobierno no reabrirá el almacén de gas Castor tras los informes del MIT y de Harvard», los cuales fueron elaborados por los profesores del MIT Rubén Juanes y el de Harvard, John S. Shaw, pero a título particular, y no en representación de ambos entes.