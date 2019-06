Morella celebra un Corpus con debate por los horarios

Morella celebró ayer los actos centrales de la 661ª festividad del Corpus Christi. Y lo hizo con debate incluido por la diferencia de criterios en cuanto a los horarios de celebración. Con todo, la misa y la tradicional procesión volvieron a tener lugar por la tarde, pese a la polémica existente en el municipio por las voces que reclaman un cambio en la organización de la fiesta.

Desde hace décadas la procesión tiene lugar a las 17.30 horas del domingo, pero la disminución en el número de participantes y de público en el desfile general del Corpus hizo que surgieran propuestas para que se desarrollara en horario matinal. Incluso, como informó Mediterráneo, el párroco José Ángel Pitarch llegó a anunciar que la tradicional procesión sería por la mañana.

Los argumentos para efectuar la modificación se basan en que la estancia de turistas, en las horas centrales del domingo, y de los vecinos que no residen en la población entre semana, que no permanecen hasta el domingo por la tarde, haría que la festividad luciese más y fuese más participativa. Finalmente, la organización no cambió sus criterios y las cosas siguieron igual.

FIESTA HISTÓRICA // La festividad del Corpus morellano es una de los más antiguas y emblemáticas de la Comunitat. Sus inicios se sitúan en 1358, solo tres años después de que arrancase la celebración en València. De hecho, la concejala de Tradiciones, Malú Blasco, remarcó «la importancia del Corpus de Morella por su antigüedad y por la espectacularidad, debido a la cantidad de imágenes bíblicas que se muestran».

El acto central de la conmemoración morellana es la procesión general, en la que participan más de 300 personas. El desfile es genuino, por cuanto en él se representan elementos bíblicos con pasajes basados en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los personajes más destacados son los hijos de Jacob, els cirials, los profetas, los evangelistas, el Arca de la Alianza o los 12 apóstoles.