Moró se moviliza contra la MAT con la unión de vecinos y Ayuntamiento

Sant Joan de Moró se movilizó ayer en la plaza de la Iglesia, aprovechando la X Mostra Tradicional, para protestar contra la MAT (Muy Alta Tensión), una autopista eléctrica que va desde el sur de Francia hasta el norte de África, pasando por Castellón.

En su recorrido por la provincia afectaría al municipio que gobierna Vicente Pallarés, quien manifestó que «no hemos dado ningún consentimiento al proyecto», y advirtió que, «si es necesario», llegarán hasta Europa. «Desde 2015, el Ayuntamiento está trabajando para que la línea MAT varíe su trazado y se aleje el máximo posible del núcleo urbano», destacó el munícipe, y recordó que «con la que se presentó el viernes pasado ya son cuatro las alegaciones aprobadas por el consistorio moronero, en sintonía con la plataforma vecinal --que forma parte de No a la MAT de les Comarques de Castelló-- y esperamos las respuestas de la Generalitat y el Gobierno.

La portavoz en la localidad, Alicia Paús, argumentó que «luchamos desde hace tiempo para que esta autopista eléctrica no se construya, pero todos sabemos que combatir contra las grandes empresas multinacionales es muy difícil. Es la lucha de David contra Goliat --Red Eléctrica Española--, pero esperamos ganar la batalla o al menos no perderla del todo». Paús insistió en que otra exigencia se centra en que el consistorio se declare oficialmente libre de Muy Alta Tensión y que la Conselleria revalore el informe que dice que la zona donde van las torres no tiene valor paisajístico, y que las casas próximas son masías derruidas.

oferta diversa // Con todo, la reivindicación, a través de un expositor en el que recogen a buen ritmo firmas contra la MAT, convive con un evento que incluye 84 paradas de productos artesanales, tanto gastronómicos como textil o cerámica, y la realización de talleres para los asistentes.