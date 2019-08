Morts de Fam gana el concurso nacional de charangas de les Penyes más multitudinario

Si al hablar de les Penyes en Festes de la Vall d’Uixó preguntáramos por un estilo musical, un alto porcentaje de las personas consultadas afirmarían que el de charanga. Y es que no se entenderían estas celebraciones populares sin estos grupos que llenan de alegría prácticamente todas las horas del día. Por ello, la directiva quiso dedicarles un día por segundo año consecutivo, convocando el Concurso Nacional de Charangas, en el que se ha impuesto la agrupación Morts de Fam, venidos desde Sueca.

MÁS PARTICIPANTES / En esta nueva edición no solo ha aumentado el número de grupos participantes --en total han sido cuatro--, sino también el público que ha querido acompañarlos desde primera hora de la mañana, en un pasacalle colorista donde cada grupo trataba de proponer las mejores coreografías, contagiar con más acierto a unos peñistas ya de por sí motivas. En definitiva, se trataba de dar la mejor versión de sí mismas y todas lo hicieron.

La clasificación final fue Morts de Fam (Sueca) en primera posición; A banda de la Banda (Foios) en segunda; Tokintash (El Rosell),

en tercera y la cuarta para Els Bufits (Vila-real). Pero estos no fueron los únicos premios. También se establecieron otros individuales, como el de mejor solista de trompeta, que se adjudicó al de la charanga ganadora. El de mejor percusión se concedió a A banda de la banda y el patrocinado por la peña Penjats al mejor percusionista, para el de Bufits.

EL DÍA MÁS MUSICAL / Si bien es cierto que nadie puede arrebatarle a las charangas el reinado en les Penyes, no será por falta de opciones y es que ayer fue uno de los días con más melodías por minuto, con más ritmos por metro cuadrado. De las charangas se pasó a la orquesta Seven Crashers, que amenizó la sobremesa de la comida popular de caldereta; a última hora de la tarde fue el turno de María Plazas --artista local- en las Tascas Gastronómicas; a las 23.00 horas el Bar Alabama celebró su 35º aniversario ofreciendo un concierto de Los Altragos y el festival de la peña La Garba I no me canse, aportó a los DJ.