Los mosquitos obligan a collidors a dejar de trabajar en la Plana Baixa

Esto ya viene de muy atrás y es que no se atajó este problema a tiempo y ahora ya es una verdadera plaga y me temo que la solución no se dará tampoco ahora y este verano afectara al turismo, a la población de la zona y al final se acabara con que vivir en esta zona será imposible. Lo más injustificable es que se pagan impuestos como en todos los municipios y los servicios deberían de ser los mismos en todos y no parecer y ser que es una zona donde solo se cobran impuestos y después ser abandonados para la prestación de servicios.