La negociación entre PSOE y Compromís, en punto muerto

Las posturas siguen sin acercarse. La alcaldesa de Almassora, la socialista Merche Galí, da de plazo a su exsocio de gobierno Compromís hasta el pleno extraordinario de aprobación de delegaciones del nuevo ejecutivo local, que se celebrará a finales de la próxima semana, para que muevan ficha y comuniquen si están dispuestos a «rebajar sus pretensiones» para formar parte del mismo o se plantea gobernar en minoría y abrir la puerta a negociar con Ciudadanos durante el mandato. El principal punto de distensión entre ambos partidos está en el reparto de tenencias de alcaldía, pues piden asumir dos de las siete y contar con un asesor. La líder de Compromís, Susanna Nicolau, pone en valor que son «el 25% del gobierno» y por tanto considera que deben contar «con el 25% de las áreas y el 25% de las asignaciones económicas», concreta.

«Si el PSOE quiere un gobierno de progreso debe ser generoso», afirmó Nicolau, quien lamentó que las negociaciones «están en stand by». «La pelota está en el tejado de la alcaldesa», insistió.

«no es necesario» // No obstante, Galí manifestó que no están dispuestos a aumentar los gastos del Ayuntamiento en órganos de gobierno. «No es necesario incrementarlo (el desembolso económico) y si Compromís no rebaja sus peticiones y no quieren entrar en el equipo de gobierno que lo digan claramente porque no se mueven de sus posturas», manifestó la munícipe socialista.