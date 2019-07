Nits a la fresca saca las sillas a la calle en Borriol

Lejos ha quedado la tradición de combatir las calurosas noches de verano sacando la silla a la calle. Una costumbre convertida en una peculiar manera comunicarse y, por aquel entonces, la mejor forma de evadirse de las preocupaciones diarias. No obstante, y con el propósito de transmitir el conocimiento de generación en generación, el Ayuntamiento de Borriol impulsa Nits a la Fresca, una actividad programada todos los jueves de julio y agosto a las 20.00 horas, en la céntrica plaza de la Iglesia de San Bartolomé, frente al Museo de Historia.

Se trata de un encuentro entre la gente mayor y los jóvenes que, sentados en sus sillas en la plazoleta, narran anécdotas evidenciando que, no hace tantos años, la vida era completamente diferente. Y el éxito no ha podido ser más abrumador. A la primera cita del 4 de julio asistieron alrededor de 50 personas y en la segunda la cifra de participantes aumentó a 80. «En un principio pensábamos que sería algo más íntimo, no contábamos con esta gran acogida», comenta el técnico del museo, Joan Palmer.

Es, precisamente, Palmer quien propone una temática a abordar aunque, como bien dice, «es un coloquio abierto y se acaba hablando de todo: de toros, espectáculos, de la época del destape, de cuando vino Antonio Machín...».

Después de un primer contacto, en el que los vecinos hablaron de cómo pasaban el verano cuando eran niños, este jueves la tertulia versará sobre el trabajo de la piedra en seco. Para ello, contarán con la participación de paredadores del pueblo que contarán sus historias de cuadrilla.

La vida en las masías, las fiestas y los lavaderos como puntos neurálgicos del municipio serán otros de los temas que se abordarán en Nits a la Fresca. La iniciativa ha causado tanto interés que ya cuenta con espectadores de Castelló y la Pobla Tornesa.