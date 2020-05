"No pude llegar al hospital, mi hija nació en el coche en l'Alcora"

Empezó como un susto pero terminó con final feliz. Hayat, una vecina de l’Alcora de 35 años, no olvidará nunca el parto de su cuarta hija y no solo por vivir su embarazo en tiempos del Covid-19. Y es que si el nacimiento de un hijo es una experiencia excepcional en la vida de una mujer, en el caso de Sabrin, como se llama la recién nacida, lo fue aún más, pues nació de madrugada en el coche de su padre.

Hayat ya había acudido anteriormente dos veces al hospital: una el día antes, para una visita con monitores; y otra a las diez de la noche del miércoles, «debido a los dolores por las contracciones», pero todavía no había llegado el momento de dar a luz. "Me dijeron que todavía faltaba un poco y que fuera a casa", explica.

Todo cambia de madrugada



Sin embargo, alrededor de las cuatro de la madrugada, la pequeña no quiso esperar a llegar al hospital y ya en el portal de la vivienda de sus padres "asomó la cabeza", como recuerda Hayat desde su cama del Hospital General de Castellón, donde permanece ingresada junto a su hija, ambas en perfecto estado de salud. "Solo entrar en el vehículo de mi marido me bajé un poco los pantalones porque noté que era inminente y salió entera, la agarré y mi marido se dirigió rápidamente hasta el centro de salud de la capital de l’Alcalatén", a apenas 5 minutos de distancia en coche desde su casa, donde fue atendida por los servicios de urgencia. "Vinieron los médicos, me cortaron el cordón umbilical y se llevaron dentro a la niña para atenderla, mientras yo me quedé en el coche hasta que llegó la ambulancia", comenta.

Atendida por facultativas de familia

Para las facultativas de familia que las atendieron también fue una experiencia que no olvidarán. "Atender un parto en un centro de salud es algo que nunca te esperas. En esos momentos lo único en que piensas y que te preocupa es hacer lo máximo posible para que tanto la madre como el bebé estén bien, sanos y salvos. Tanto enfermería, nuestro residente de MFYC y los técnicos del SVB formamos un equipo y trabajamos unidos para dar lo mejor de nosotros", comentaron a este diario. "Una vez pasa todo es cuando aprecias lo emocionante y lo bonito de la situación. Nos alegramos que tanto madre como niña se encuentren bien. Sin duda es algo que nunca olvidaremos", añadieron las facultativas..

Tras la primera asistencia, una unidad del Samu trasladó a madre e hija, ambas en perfecto estado de salud, hasta el centro hospitalario de la capital de la Plana.