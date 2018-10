La normalidad de ser alguien normal

¿Qué significa ser normal? ¿Qué molde es el que rige la clasificación de las personas entre las que son normales y las que no? Desde su creación, Afaniad la Vall d’Uixó ha luchado por conseguir una completa integración de las personas que solo son diferentes por cuestiones físicas o psicológicas, pero nada más. Tener necesidades especiales no es más que una condición individual y no un motivo de disgregación de la mayoría.

Esa filosofía se materializa de manera simbólica desde hace más de una década en la creación de un calendario anual con el que Afaniad no solo financia algunas de sus acciones, sino que, además, ayuda a sensibilizar a la ciudadanía.

Tradicionalmente, los protagonistas de los meses del año eran usuarios de la asociación y personajes conocidos, pero en esta ocasión la apuesta ha sido diferente y, por el resultado final, muy acertada, atendiendo al objetivo de distinguir a los protagonistas no por lo que aparentan a simple vista, sino por lo que realmente son.

Martí Guillem, agente de la Policía Local, fue el instigador del proyecto al proponer una colaboración con sus compañeros agentes de la Vall. Los encargados de desarrollar la idea han sido Antonio Sánchez y Elena Blasco, de Estudi Mira, que plantearon el calendario «con un toque de cómic, recurriendo a los héroes y villanos más populares, para dar una visión positiva, optimista, pero siempre desde el respeto», señalan.

El resultado son doce meses de color y positivismo.