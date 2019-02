Notifican las expropiaciones del terreno del recinto de festivales

El Ayuntamiento de Benicàssim ha notificado las expropiaciones de los terrenos del recinto de festivales a sus propietarios, unas 40 personas. Representantes municipales han mantenido reuniones con los mismos para explicar de forma más cercana todos los detalles, tal y como indica el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz.

Los dueños reciben estos días el documento con una ficha individualizada del suelo a adquirir y el valor de las construcciones existentes, junto a la correspondiente indemnización por el valor tasado. Desde su recepción, tienen un mes para presentar las alegaciones que estimen.

Además, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) oficializó ayer la información pública del proyecto de expropiación por tasación conjunta (fue aprobado en un pleno el pasado mes de enero) para la compra de estas parcelas, incluidas en el plan especial avalado en el 1998 y en el 2017 para la calificación de zona como de uso recreativo-deportivo, con una superficie de cerca de 130.000 m2.

Asimismo, el consistorio ofreció a los interesados quedarse también el suelo próximo que se dejaba fuera de esta expropiación --alrededor de 100.000 m2--, entendiendo que estas áreas serán ya inútiles para el cultivo.

EL PRECIO // Los informes encargados por la administración local concluyeron pagar 12,14 euros por m2, por lo que el coste ascenderá a unos dos millones, teniendo en cuenta los gastos del proceso. Afrontarán la operación con un préstamo bancario de 3,6 millones, que sacarán a concurso.

Díaz considera que el justiprecio está «bien valorado». Para determinar la cuantía, encargaron dos estudios. Uno agrícola y otro referente a las actividades que se realizan, teniendo en cuenta los beneficios. Y se escogió el valor más alto, el de los festivales.

No obstante, algunos propietarios manifiestan que no están de acuerdo, por lo que adelantan que presentarán alegaciones y no descartan llegar a la justicia.

El Ayuntamiento espera tener la disposición de los terrenos de los festivales para el verano, antes de la celebración del FIB.