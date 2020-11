Crean 19 empresas en el mundo rural gracias al Grupo de Acción Local Maestrat-Plana Alta

El Grupo de Acción Local (GAL) Maestrat Plana Alta, en Castellón, ha impulsado la creación de 19 nuevas empresas en los municipios de su territorio gracias a las ayudas directas que ha gestionado recientemente dentro del proyecto LEADER. Esta dinamización empresarial ha sido posible gracias a una inversión aprobada de 1.656.525,66 euros con las ayudas correspondientes a 2018 y 2019.

El presidente del GAL Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha asegurado que “los emprendedores del interior han demostrado, una vez más, que cuando encuentran respaldo de las administraciones saben aprovechar las oportunidades. La mayoría de ellos son jóvenes acostumbrados a tener que trabajar más que en otros territorios para tener una oportunidad de futuro en su pueblo, por lo que saben aprovechar bien las ayudas que ofrecemos”.

Los dos últimos ejercicios completados se aprobaron ayudas para 41 proyectos de diferentes ámbitos empresariales, pero lo más significativo es que de los que finalmente ya se han ejecutado, 19 corresponden a empresas de nueva creación que, seguramente, no se habrían llevado a cabo de no disponer de ayudas para su impulso inicial.

Así, en la convocatoria se concedieron subvenciones a un total de 20 proyectos con un total de 679.213,43 € en ayudas LEADER. De estos proyectos se están ejecutando ya 14, de los que cinco proyectos son de mejora en empresas no agrícolas y los otros corresponden a proyectos de creación de nueva empresa.

En cuanto a la convocatoria de 2019, se concedió una subvención a un total de 21 proyectos, con un total de 977.312,23 € en ayudas LEADER, todos ellos de promotores privados a excepción de un proyecto presentado por un ayuntamiento. De estos 21 proyectos se están ejecutando actualmente 15, de los que cuatro son proyectos de mejora en empresas no agrícolas, un proyecto de un ayuntamiento y los otros 10 corresponden a proyectos de creación de nueva empresa.

Un Grupo de Acción Local con 24 municipios y 17 entidades

Cabe señalar que el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Leader 1420 se creó en junio de 2016 con el objetivo de formar parte de los GAL LEADER 2014–2020 seleccionados por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Forman parte de él 24 municipios representados por sus ayuntamientos (Benlloc, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Les Coves de Vinromà, La Jana, La Pobla de Benifassà, La Pobla Tornesa, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, La Serratella, Sierra Engarcerán, Tírig, La Torre d'en Doménec, Traiguera, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea y Xert); y otras 17 entidades: La Unió de Llauradors i Ramaders, Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (FEPAC Asaja Castellón), Asociación Cultural y Deportiva El Faristol, Cooperativa Agrícola Sant Marc de Xert COOP.V., Associació Vitivinícola de Castelló IGP, Asociación Flors i Plantes de la Comunitat Valenciana, AMARA, Asociación de Amas de Casa de Sant Jordi, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federación Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana, Associació Comissió de Festes de La Serratella, Associació de Propietaris Forestals, Ashotur, y Associació d´empresaris i comerciants l´Arc Romà de Cabanes-La Ribera).

Vertebrar un desarrollo rural consensuado entre todos

Es importante destacar que entre las funciones del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta Leader 1420, están las siguientes:

Servir de foro de debate y búsqueda de consenso para las cuestiones relativas al desarrollo rural del territorio.

Acceder y gestionar programas e iniciativas tanto públicos como privados, promovidos por las distintas Administraciones o por cualquier otra entidad, encaminados al desarrollo rural.

Sensibilizar a las diversas Administraciones Públicas y demás agentes socioeconómicos representativos del territorio, sobre las potencialidades de desarrollo de este territorio rural.

Promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integrar rural del territorio.

Favorecer la dinamización social y cooperación institucional para el desarrollo del territorio.

Informar a la población local y favorecer el impulso por parte de la misma a participar en proyectos de desarrollo rural.

Contribuir a la conservación y fomento del patrimonio cultural, histórico y natural de la comarca y servir a las entidades asociadas de centro receptor y distribuidor de toda la información relativa al campo del desarrollo rural.

Para más información:

Web: https://www.galmaestratplanalta.com

Facebook: @galmaestratplanaltaleader1420

--En valencià--:

Creen 19 noves empreses en el món rural gràcies a les ajudes gestionades per GAL Maestrat Plana Alta

El Grup d'Acció Local (GAL) Maestrat Plana Alta ha impulsat la creació de 19 noves empreses en els municipis del seu territori gràcies a les ajudes directes que ha gestionat recentment dins del projecte LEADER. Aquesta dinamització empresarial ha estat possible gràcies a una inversió aprovada d'1.656.525,66 euros amb les ajudes corresponents a 2018 i 2019.

El president del GAL Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha assegurat que “els emprenedors de l'interior han demostrat, una vegada més, que quan troben suport de les administracions saben aprofitar les oportunitats. La majoria d'ells són joves acostumats a haver de treballar més que en altres territoris per a tenir una oportunitat de futur al seu poble, per la qual cosa saben aprofitar bé les ajudes que oferim”.

Els dos últims exercicis completats es van aprovar ajudes per a 41 projectes de diferents àmbits empresarials, però el més significatiu és que dels quals finalment ja s'han executat, 19 corresponen a empreses de nova creació que, segurament, no s'haurien dut a terme de no disposar d'ajudes per al seu impuls inicial.

Així, en la convocatòria es van concedir subvencions a un total de 20 projectes amb un total de 679.213,43 € en ajudes LEADER. D'aquests projectes s'estan executant ja 14, dels quals cinc projectes són de millora en empreses no agrícoles i els altres corresponen a projectes de creació de nova empresa.

Quant a la convocatòria de 2019, es va concedir una subvenció a un total de 21 projectes, amb un total de 977.312,23 € en ajudes LEADER, tots ells de promotors privats a excepció d'un projecte presentat per un ajuntament. D'aquests 21 projectes s'estan executant actualment 15, dels quals quatre són projectes de millora en empreses no agrícoles, un projecte d'un ajuntament i els altres 10 corresponen a projectes de creació de nova empresa.

Un Grup d'Acció Local amb 24 municipis i 17 entitats

Cal assenyalar que el Grup d'Acció Local Maestrat Plana Leader 1420 es va crear al juny de 2016 amb l'objectiu de formar part dels GAL LEADER 2014 – 2020 seleccionats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Formen part d'ell 24 municipis representats pels seus ajuntaments (Benlloc, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestrat, Les Coves de Vinromà, La Jana, La Pobla de Benifassà, La Pobla Tornesa, Rossell, La Salzadella, Sant Rafel del Riu, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, La Serratella, la Serra d'en Galceran, Tírig, La Torre d'en Doménec, Traiguera, la Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea i Xert); i altres 17 entitats: La Va unir de Llauradors i Ramaders, Federació Provincial d'Agricultors i Ramaders de Castelló (FEPAC Asaja Castelló), Associació Cultural i Esportiva El Faristol, Cooperativa Agrícola Sant Marc de Xert COOP.V., Associació Vitivinícola de Castelló IGP, Associació Flors i Plantis de la Comunitat Valenciana, AMARA, Associació de Mestresses de casa de Sant Jordi, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federació Agroalimentària de la Comunitat Valenciana, Associació Comissió de Festes de La Serratella, Associació de Propietaris Forestals, Ashotur, i Associació d´empresaris i comerciants l´Arc Romà de Cabanes-La Ribera).

Vertebrar un desenvolupament rural consensuat entre tots

És important destacar que entre les funcions del Grup d'Acció Local Maestrat Plana Alta Leader 1420, està la de servir de fòrum de debat i cerca de consens per a les qüestions relatives al desenvolupament rural del territori; accedir i gestionar programes i iniciatives tant públics com privats, promoguts per les diferents Administracions o per qualsevol altra entitat, encaminats al desenvolupament rural; sensibilitzar a les diverses Administracions Públiques i altres agents socioeconòmics representatius del territori, sobre les potencialitats de desenvolupament d'aquest territori rural; promoure, dinamitzar i racionalitzar el desenvolupament integrar rural del territori; afavorir la dinamització social i cooperació institucional per al desenvolupament del territori; informar la població local i afavorir l'impuls per part de la mateixa a participar en projectes de desenvolupament rural; contribuir a la conservació i foment del patrimoni cultural, històric i natural de la comarca i servir a les entitats associades de centre receptor i distribuïdor de tota la informació relativa al camp del desenvolupament rural.

Per a més informació:

Web: https://www.galmaestratplanalta.com

Facebook: @galmaestratplanaltaleader1420