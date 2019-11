El nuevo FIB bate récords y vende en menos de tres horas 25.000 abonos

Lo que parecía muy difícil, la nueva dirección del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) --y a su frente los hermanos David y Toño Sánchez-- lo ha conseguido. Y es que en menos de tres horas, el certamen ha vendido más de 25.000 abonos, una cifra que supera ya el total de pases expedidos durante todo un año para la última edición del 2019.

Para los organizadores, este es un «hito histórico que vuelve a posicionar al FIB entre los festivales más importantes y demandados, tanto en el panorama nacional como en el internacional».

Con todo, todavía pueden adquirirse los abonos hasta el próximo domingo, con precios desde los 65 euros (más gastos), a través de la web www.fiberfib.com.

Al éxito en la venta de pases para acceder al recinto de festivales cara a la gran cita musical del verano, que tendrá lugar del 16 al 19 de julio, han contribuido, sin duda, no solo el ajuste de los precios de los mismos sino el avance de los primeros nombres del cartel. Y es más, los organizadores anuncian la incorporación de más sorpresas como los grandes de la música internacional ya presentados. Entre otros, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, The Kooks, Rita Ora o Martin Garrix. En total, una treintena de músicos, grupos y dj que ya han apuntalado la buena aceptación del festival, a tenor de los más de 25.000 abonos expedidos en menos de tres horas, después de abrirse la venta ayer, a las 18.00 horas.

NUEVO RUMBO // Desde que los hermanos Sánchez --dueños también del Arenal Sound--, a través de The Music Republic, tomaran las riendas del certamen benicense, estos hicieron pública su intención de acometer un cambio de rumbo para devolver al FIB el prestigio que lo catapultó a lo alto del ránking de este tipo de citas a nivel europeo.

Cabe recordar que el próximo martes, 3 de diciembre, activarán la venta de pases de la 26ª edición del FIB para los residentes de Benicàssim. Los interesados podrán retirar hasta un máximo de dos abonos por persona, de 11.00 a 19.00 horas en el polideportivo municipal. Mostrar el certificado de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento, será un requisito indispensables para poder retirar las entradas.

El FIB fue durante años el abanderado de los festivales españoles, aunque en apenas dos ediciones perdió 64.000 espectadores, pasando de los 177.000 fibers en el 2017 a solo 113.000 en el 2018.