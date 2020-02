El nuevo precio de les Coves divide al tripartito de la Vall

La modificación del precio por entrada a les Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó, no llegó a votarse en el pleno de ayer, como estaba previsto, porque el PSOE decidió dejarla sobre la mesa al saber que no iban a contar con el apoyo de Esquerra Unida --sus socios de gobierno--, «porque el precio que incluía no era el que consensuamos en su momento», aseguraron desde este grupo municipal.

La discrepancia estriba en que los socialistas, que controlan la gestión de Emsevall --empresa pública de la que dependen les Coves--, decidieron rebajar un euro el precio acordado --de 15 a 14 euros-- sin informar a sus socios --lo que el PSOE niega--, que se enteraron del cambio al consultar la documentación del pleno.

cobro dEL IVA / Existía acuerdo respecto al objetivo: la necesidad de aplicar la modificación porque hasta ahora era un tributo y no se repercutía el IVA, una exigencia que impone el Ministerio de Hacienda, pero la votación que lo haga posible deberá esperar, como poco a marzo.

El Partido Popular tenía claro que iba a votar en contra de la propuesta, porque «nos falta mucha información sobre este tema y porque la subida es desorbitada respecto del resto de cuevas turísticas de España», dijo su portavoz, Herminio Serra. Desde Ciudadanos, aplaudieron que se aplace el debate para que se pueda «aunar una solución que consiga resolver esta problemática», explicó Ernesto Doménech.

Y frente a esta delicada situación, el primer desacuerdo evidente con EU de esta legislatura, el PSOE indicó que un euro arriba o abajo «va más allá de un criterio político», por lo que para ofrecer una salida objetiva «pediremos un estudio de mercado a una empresa externa para que establezcan que es lo más adecuado entre la horquilla de precios de otras cuevas». Los socialistas, sin embargo, no consideran «adecuado subirlo un 50%, porque no solo se trabaja en taquilla, sino también con turoperadores y mayoristas, por lo que debíamos buscar un punto que no afectara a la demanda en grandes volúmenes de venta», concretaron.

Con todo, el coste de visitar el río subterráneo no es el principal problema al que deberá hacer frente el consistorio, porque la legislación respecto del IVA complica, al parecer, las cuentas.