Nuevo rifirrafe en la Vilavella a cuenta del WhatsApp municipal

Las aguas turbulentas en lo político siguen fluyendo en la Vilavella tras un inicio de la legislatura convulso, con dos alcaldes en apenas dos meses y un tránsfuga del Partido Popular que ha vuelto a apoyar a su partido después de haber dado el gobierno al PSOE con su sonada ausencia del pleno de investidura. El último rifirrafe se ha producido a cuenta del WhatsApp municipal, un chat a través del cual se informaba sobre los bandos del consistorio y la agenda oficial a los vecinos.

CUENTA BLOQUEADA / El sábado pasado, después de que no hubiera ningún comunicado desde el 29 de julio, se envió un mensaje en el que se informaba de que se había podido «restituir la cuenta de WhatsAap del bando municipal que había sido bloqueado por el gobierno socialista».

En la cuenta oficial del PSPV de otra red social, no tardaron en contestar exponiendo su versión de los hechos, además de afear la publicación del nuevo equipo de gobierno de Partido Popular e Independents per la Vilavella, al incidir en que «el bando no está para criticar ni hacer política. Es una herramienta para informar», incidiendo en que en la primera publicación de esta nueva etapa política «no ha sido así».

El argumento principal para el supuesto bloqueo de la cuenta es que «el teléfono móvil que se utilizaba para el bando y el resto de terminales se restauraron para retornarlos al nuevo equipo de gobierno», una práctica habitual cuando se produce un cambio de corporación con los dispositivos oficiales. Aunque la intención socialista era apostar por una app más «moderna y dinámica».