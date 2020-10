Nules aprueba destinar el importe propuesto para la cooperativa a ayudas por el covid

El punto que provocó la suspensión del pleno municipal de Nules el pasado jueves se resolvió ayer por la vía planteada por la oposición. La modificación de créditos propuesta por el equipo de gobierno de Centrats en Nules (CeN) para adquirir acciones de la cooperativa Nulexport volvió a tratarse en una sesión extraordinaria --a petición de socialistas y populares-- y se aprobó, aunque con la enmienda presentada por el PSOE, y refrendada por el PP, de destinar los 5.500 euros a ayudas para pymes y autónomos por la crisis del covid.

En el plenario se plantearon tres puntos, los que necesitaban de mayoría para su tramitación y que no pudieron votarse el jueves pasado al abandonar la oposición en bloque el salón tras la expulsión del concejal del PP, Mario García, tras un intenso rifirrafe con el alcalde, David García.



Propuesta del alcalde

El equipo de gobierno volvió a defender su propuesta. Ya explicó el alcalde en su día que se trataba, exclusivamente, de hacer primero una reserva presupuestaria porque, de lo contrario, no cabía plantear siquiera la posibilidad de hacerse socios de la mencionada cooperativa.

La oposición insistió en sus tesis: no apoyarán una propuesta de estas características, ni siquiera la reserva de dinero, si previamente no hay informes de intervención y jurídicos que avalen su legalidad.

La enmienda socialista se aprobó con sus votos y los del PP (10); CeN votó en contra (6) y Més Nules se abstuvo (1). La modificación de créditos, ya con el condicionante de su destino, fue aprobada también por PSOE y PP, con la abstención de los socios de gobierno. El alcalde explicó que no apoyaron la moción «porque suponía renunciar a nuestra propuesta» que, de momento, no volverán a plantear porque «la voluntad mayoritaria del pleno ha quedado clara». En cuanto a la de modificación presupuestaria condicionada, se abstuvieron «porque la alternativa también era positiva».

El pleno aprobó una modificación del PGOU para la manzana 220, en la carretera de la Vilavella. Su tramitación inicial, hace algunos meses, estuvo envuelta de cierta polémica, pues los vecinos se oponían a su aprobación al abrir la posibilidad de instalación de una gasolinera junto a sus viviendas. En la sesión de ayer, los socialistas facilitaron el desbloqueo, a pesar de que todavía se permite abrir una pequeña estación de servicio, aunque ello no quiere decir que vaya a abrirse.