Nules pagará 620.000 € por facturas del ecoparque del ciclo 2012-2013

El Ayuntamiento de Nules ha recibido una sentencia judicial, a la cual ha podido acceder Mediterráneo, que le obliga a abonar 619.959,60 euros, más los intereses de demora, por el impago de facturas a la empresa gestora del ecoparque, correspondientes al ciclo temporal entre enero del 2012 y diciembre del 2013.

Reciclados Palancia Belcaire SL interpuso una demanda contra el consorcio de residuos y el juzgado derivó la responsabilidad al consistorio nulense --presidido en la anterior legislatura por el popular Mario García, quien también ocupaba el cargo de presidente del consorcio y es, actualmente, diputado provincial de Sostenibilidad-- por un incumplimiento del contrato administrativo respecto al servicio.

El entonces primer edil no afrontó la liquidación de estos pagos, a pesar de que la empresa requería que los costes debían ser asumidos por los ayuntamientos, los cuales forman parte obligatoriamente del consorcio, tras arrancar el plan zonal en el 2004. Además, los municipios debían facilitar terrenos para instalar plantas y ecoparques.

vacío legal // García alegó, en su momento, que no abonaron estas facturas, correspondientes al canon de explotación, porque existía un «vacío legal», ya que no había un contrato firmado y porque las instalaciones aún no estaban en pleno funcionamiento.

Pero cabe recordar que el contrato rubricado a fecha de 26 de abril del 2005 entre el consorcio y la firma constituida por la UTE adjudicataria Tetma-Lubasa, incluía la construcción y explotación de ecoparques, instalaciones de transferencia y valorización de residuos urbanos y eliminación de los rechazos de valoración, así como la gestión de residuos inertes y voluminosos.

CASO SIMILAR // Esta situación es calcalda a la que ocurrió en la Vall d’Uixó, donde el actual equipo de gobierno, presidido por la socialista Tania Baños, afrontó un abono de 621.000 euros por facturas impagadas relacionadas con el ecoparque de la ciudad.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente de la Vall, Jordi Julià, denunció en una rueda de prensa, en septiembre del 2016, que el anterior munícipe, Óscar Clavell (PP), se negó a desembolsar lo pendiente, a pesar de que el propio Mario García, como máximo responsable de los consorcios de residuos de la provincia, envió cartas al consistorio para requerirlo. Ahora le toca a Nules y deberá pagar antes de que acabe noviembre.