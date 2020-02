Nules se rebela contra Carreteras por bloquear su desarrollo industrial

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nules ha perdido la paciencia con la demarcación territorial de Carreteras --dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-- por lo que consideran un «bloqueo injustificado» de los proyectos de desarrollo industrial que en los últimos años han planteado en el municipio, según explicó ayer el alcalde, David García.

La disconformidad del consistorio se hará oficial hoy en la junta de gobierno local, cuando darán tramitación a un documento que remitirán a la unidad de Carreteras del Estado en Castellón, en la que exigen «mayor celeridad en la emisión de informes, ante la actual parálisis y retrasos de proyectos de urbanización».

VARIOS CASOS / Ya sucedió en el caso del desarrollo de una iniciativa que afectaba al polígono sector V, junto a la N-340, ahora ya con el acta de inicio de obras firmada, lo que permitirá urbanizar algo más de 300.000 metros cuadrados. Pero tras superar este escollo, según el Ayuntamiento, queda otro pendiente. El primer edil detalló que entre la empresa Keraben --en la misma zona de la N-340 del anterior-- y la rotonda de Moncofa, el conocido como proyecto de Cerámicas y Fritas, hay unos 150.000 metros cuadrados a la espera del imprescindible documento tramitado por la delegación territorial.

«En agosto, en una conversación con su responsable, José Ignacio Suárez, se comprometió a retomar el tema en cuanto volviera de vacaciones, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada, hasta el punto que ya no me coge ni el teléfono cuando llamo ni me contesta a los correos electrónicos en los que le pedimos explicaciones», afirmó.

Es por ello que, en el escrito oficial al que darán curso hoy, manifestarán «el profundo descontento» del Ayuntamiento y urgirán «celeridad», porque estos proyectos de desarrollo «permitirán la ampliación e instalación de empresas y, por tanto, la creación de puestos de trabajo», precisó García, quien avanzó que, de no tener respuesta, pasarán a la acción: «Nos presentaremos con el agente urbanizador en la sede del ministerio en Castellón y no nos iremos hasta que nos atiendan».

Al parecer, los problemas actuales tienen que ver con el planteamiento que realizaron en su día --hace décadas-- de esta área industrial, donde no hubo un desarrollo ordenado y las empresas fueron instalándose y proveyéndose de sus propios servicios.