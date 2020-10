Onda alerta de multas de hasta 60.000 euros por fiestas en la 'no Fira'

Onda quiere evitar fiestas alternativas durante la próxima semana, fecha prevista para la suspendida Fira d’Onda, y garantizar que tanto los establecimientos como los ciudadanos cumplen con las normativas vigentes y pautas preventivas, bajo sanción máxima de 60.000 euros. Con estos objetivos, la alcaldesa, Carmina Ballester, mantuvo una reunión con los mandos de Policía Local, Autonómica y Guardia Civil con el fin de coordinar el operativo que arrancará esta misma noche.

De este modo, los agentes de la Policía Local y la Autonómica llevarán a cabo controles en vía pública y establecimientos hosteleros para verificar que cumplen con el aforo permitido y normativas sanitarias. Por su parte, la Guardia Civil se encargará de los controles de acceso a la ciudad por carretera. Los efectivos policiales que velarán por la seguridad de los vecinos la próxima semana serán los mismos que si se hubieran celebrado los festejos.

VALORACIÓN

«Aunque no haya Fira, hemos dispuesto a todos nuestros efectivos para evitar concentraciones sociales y velar por el cumplimiento de todas las normas sanitarias, ya que estamos en un momento crucial para frenar el avance del virus. Confiamos plenamente en el sentido común de los ondenses», señala la concejala de Seguridad Ciudadana, Elena Albalat, que apela a «hacer este pequeño sacrificio personal para pronto volver a vivir las tradiciones». El municipio ha sido uno de los más castigados por el virus en la provincia tras registrar diversos brotes durante las últimas semanas, la mayoría de origen social.

La Policía Local recuerda a la ciudadanía que la multa por no llevar la mascarilla obligatoria o llevarla de forma inadecuada oscila entre los 60 y 100 euros.

Por su parte, están consideradas como infracciones graves, con multas de 601 a 30.000 euros, no cumplir con el aforo en los locales abiertos al público; la organización de fiestas, públicas o privadas, con aglomeraciones que impidan cumplir con las medidas sanitarias y la distancia personal; no separar las mesas según lo establecido por Sanidad en locales o terrazas; no desinfectar los espacios del local donde tienen contacto personas o incumplir el aislamiento domiciliario para quienes hayan dado positivo en coronavirus. En cuanto a las infracciones muy graves, con multas de 30.001 a 60.000 euros, se encuentra el incumplimiento del aforo y que suponga grave riesgo de transmisión para más de 150 personas; cuando además de incumplir el aforo se encuentren en el local mayores de 65 años o menores de edad; u organizar fiestas, públicas o privadas, en las que no se pueden llevar a cabo las medidas de prevención, y estén presentes mayores de 65 años o menores.