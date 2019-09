Onda da luz verde a la propuesta de consulta popular del macrovertedero

Onda sigue su hoja de ruta y da un nuevo paso para que los vecinos decidan si quieren el nuevo macrovertedero e incineradora de animales muertos que propone Reciplasa. El pleno del Ayuntamiento de Onda aprobó ayer, con los votos favorables del equipo de gobierno, del PP, y la abstención del grupo socialista y Compromís, la propuesta de consulta popular sobre estas instalaciones, que supondrán que se entierre basura y se incineren animales domésticos en Onda durante los próximos 20 años, a tres kilómetros del casco urbano. «Una ampliación que se acordó en Reciplasa y que el anterior ejecutivo local nunca llevó a pleno para su debate», como criticaron desde el grupo popular.

La consulta

El documento será trasladado al Gobierno para que autorice la consulta, prevista para el 22 de febrero del 2020, de 9.00 a 14.00 horas, mediante votación presencial en la Casa de la Vila y en el CEIP Miralcamp, además del voto por correo. Los votantes deberán elegir entre dos papeletas con la respuesta SI/NO a la pregunta: ¿Estad usted a favor de la ampliación del vertedero y de la instalación de una incineradora de animales muertos de Reciplasa en el término de Onda?

En la sesión plenaria se pudo debatir y aprobar, por primera vez en la democracia de Onda, una consulta popular de este tipo. Asimismo, se estrenó la retransmisión en directo en la web municipal y las redes sociales.

«Hoy hemos dado ejemplo al hacer uso de la ley para proponer preguntar a los ondenses sobre qué modelo de ciudad quieren, saludable o basurero», manifestó la alcaldesa, Carmina Ballester. «Esta localidad ya se ha solidarizado con la provincia durante muchos años enterrando aquí el 70% de sus basuras, y consideramos que deben ser los vecinos, y no un Consejo de Administración, quienes decidan si quieren que se siga llenando el suelo de residuos durante 20 años más», añadió la primera edila. «La postura de este Ayuntamiento será firme, porque la salud de los vecinos no se vende», concluyó.

Por su parte, el PSOE argumentó que la consulta es «irresponsable y partidista», y que «no debería producirse para no enfrentar a municipios», si bien desde el equipo de gobierno le reprochan estas afirmaciones «después de 4 años ocultando la información». Compromís, por su parte, criticó que «la consulta llega tarde», tras estar 4 años en el gobierno, como les recrimina el ejecutivo local.

Garcia insiste a la alcaldesa que olvide el referéndum

El diputado de Residuos de la provincia, Ignasi Garcia, insistió ayer de nuevo a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, que «deje de utilizar el medio ambiente con fines partidistas» y le pidió que «desista en su intención de hacer una consulta popular» respecto a la ampliación del vertedero que tiene la empresa Reciplasa en el término municipal. «Asistimos a una actitud incomprensible por parte del PP en Onda, que se obstina en hacer un referéndum no vinculante de una decisión que ya se ha tomado de forma consensuada por las partes competentes y a la que no se opuso nadie de su agrupación en su momento», manifestó.

Garcia explicó que «el coste de trasladar el rechazo a un vertedero que no esté al lado de la planta de tratamiento no es solo económico, puesto que el tráfico de unos 20 camiones al día tiene un coste ecológico importante».

Nueva residenciade mayores



Por otra parte, el pleno también aprobó, por unanimidad, la moción presentada por el equipo de gobierno que reclama a la Generalitat la segunda residencia de personas mayores, por el grave déficit actual de plazas.