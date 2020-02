Onda inaugura con una placa sin político el pabellón de gimnasia

Más de 200 deportistas inauguraron ayer el Pavelló de Gimnàstica de Onda, una nueva infraestructura deportiva al servicio de las gimnastas del club Gym-Sport y a disposición de otras asociaciones y colectivos locales. La alcaldesa, Carmina Ballester, junto al edil de Deportes, José Vicente Iserte, fueron los encargados de abrir el acto institucional para dar paso, a continuación, a una gran exhibición de todas las chicas, en sus diferentes categorías, del club de gimnasia.

También se estrenó material de primera calidad para que las gimnastas entrenen y compitan en las mejores condiciones.

La alcaldesa renunció a escribir su nombre en la placa de inauguración, la cuál fue destapada por las chicas del club, al considerar que «el deporte ondense debe estar por encima de la política y la política al servicio del deporte», apuntó. «Aquí los protagonistas no somos nosotros, sino todas y cada una de las chicas que inauguran esta infraestructura, por eso en Onda ya no habrá más nombres de políticos en las nuevas placas de inauguración, porque un alcalde o alcaldesa no debe inaugurar nada, sino que ese papel corresponde al pueblo, porque por él y para él se construyó», añadió la primera edila.

Así, en la distintivo instalado en el nuevo recinto se puede leer: «El poble d’Onda va inaugurar el pavelló de Gimnàstica el 26 de febrer de 2020», sin referencia a ningún cargo público.

GARANTIZAR SERVICIOS // La munícipe también hizo hincapié en que «la función de un Ayuntamiento como el nuestro es garantizar las infraestructuras y los servicios para mantener viva la llama de la ilusión por el deporte entre los vecinos. Entre todos, Ayuntamiento, clubes, asociaciones y deportistas, podemos hacer de Onda la gran ciudad del deporte que anhela ser, humana, inconformista y saludable».

«Un municipio en la que el deporte corre por las venas de tantos ciudadanos --añadió Ballester-- y en tantas disciplinas diferentes, merece las mejores instalaciones; no solo porque son fundamentales para progresar, sino porque hacen la función de contenedor de talento y de valores».