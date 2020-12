Onda rehabilita 3 casas para vivienda social con 335.000 

Onda arranca su parque de viviendas sociales con cinco inmuebles (tres de las cuales han empezado a ser rehabilitadas por el Ayuntamiento y otras dos cedidas por la Caja Rural de Onda) a los que se irán sumando otros nuevos año tras año, como se comprometió el equipo de gobierno.

El consistorio ya ha iniciado las obras de rehabilitación de tres casas del casco histórico. El presupuesto total de las tres actuaciones asciende a 335.000 euros.

Esta iniciativa del ejecutivo local, cofinanciada por los fondos para el desarrollo regional (FEDER) de la Unión Europea, llega «para dar solución a las personas sin hogar detectadas por los servicios municipales, ofreciendo una vivienda temporal a jóvenes en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o sin hogar hasta conseguir la normalización de la situación social y económica», según informaron ayer fuentes municipales.



reforma integral / En concreto, se está actuando sobre dos casas en la calle Tremedal y una en la calle La Luz, todas ellas de planta baja y dos alturas, que se encuentran en un estado deteriorado y que necesitan una rehabilitación integral. De esta forma, esta iniciativa cumple el doble propósito de mejorar el servicio social a los ciudadanos y, por otra parte, recuperar espacios degradados del casco histórico para dinamizar la zona.

Las empresas adjudicatarias para cada una de las viviendas han resultado ser Arimca SL, Latra SL y Antilia Obras y Proyectos SL. «Nos comprometimos a no dejar a ningún ondense atrás y, por ello, trabajamos para conseguir que todas las familias tengan derecho a una vivienda digna», indicó la alcaldesa, Carmina Ballester.



PACTO 'TOTS PER ONDA' / Cabe recordar que esta era una de las propuestas consensuadas en el pacto Tots per Onda entre todas las fuerzas sociales, económicas y políticas de la ciudad, un acuerdo que incluye 33 medidas y que fue revalidado el pasado mes de octubre con el objetivo de seguir trabajando conjuntamente para combatir el coronavirus y, en consecuencia, frenar la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado la pandemia del covid-19.