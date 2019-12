Operación exprés para cambiar mil papeletas de la Lotería en Xilxes

Si usted compró una papeleta con el número 59.934 en la Caixa Rural de Xilxes para el sorteo de la Lotería de Navidad, debe volver corriendo a la sucursal para que le cambien la participación, ya que la cifra no era la correcta.

Ese fallo en la distribución de 973 boletos ha obligado a la entidad a iniciar una operación exprés para subsanar de forma urgente el incidente a todos los clientes que se habían hecho con esa papeleta, de 10 euros. Se trata de una cantidad que, en caso de que la apuesta fuera agraciada con el primer premio, supondría 200.000 euros por participación.

Según la directora de la Caixa Rural, Rosa María Alcañiz, el detonante obedece a un error de la imprenta. «Nosotros jugamos todos los años al mismo número, el 54.934, pero no nos dimos cuenta de la equivocación hasta que un cliente nos avisó el lunes a mediodía», comenta la responsable de la entidad.

Aviso con ayuda

Tras percatarse del error y ante la inminente celebración del sorteo, que tendrá lugar dentro de diez días, pidieron ayuda para tratar de avisar del fallo a los compradores afectados. «Comercios, bares y el Ayuntamiento, que emitió un bando, nos echaron una mano», explica Alcañiz.

La directora detalla que, «por suerte», los primeros talonarios con el número erróneo se distribuyeron a los jubilados, por lo que han ido llamándoles uno a uno para notificarles la situación. La sucursal ya había logrado cambiar la tercera parte de los boletos afectados ayer al mediodía y la previsión es que al final de la jornada tuvieran reemplazadas la mitad de papeletas.

Pese a la «gran comprensión» de los vecinos, el susto no se lo quita nadie. «Me he quedado sin voz del disgusto, porque si no nos llegamos a dar cuenta supone un riesgo muy grande», detalla la responsable de la Caixa Rural.