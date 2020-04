Orpesa asigna 840.000  a apoyar empresas y empleo

El Ayuntamiento de Orpesa prevé realizar una modificación de crédito mañana para consignar en el presupuesto un 840.000 euros para ayudas a empresarios locales y ayudarles así a atravesar la crisis del Covid-19. Es la propuesta que realizará el equipo de gobierno en la sesión plenaria que se celebrará con carácter extraordinario, urgente y de forma telemática.

De este importe, el ejecutivo local pretende destinar 500.000 euros a una línea de subvenciones económicas para los comercios, autónomos y empresarios, que contemplarán varios escenarios, según explicó a este diario la concejala de Fomento de Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Emprendedores, Araceli de Moya.

Por un lado, habrá ayudas para los negocios que abren todo el año y que han sido obligados a cerrar. Otras irán dirigidas a empresas que sí están funcionando porque son servicios esenciales, pero que están haciendo poca caja. Y también habrá una línea para los negocios de temporada, que están teniendo que retrasar su apertura, que suele ser en Semana Santa, y que realizaron inversiones.

Además, se consignarán 340.000 euros para políticas activas de empleo y programas de formación profesional.

Reuniones

La alcaldesa, María Jiménez, destacó que el Ayuntamiento «está al lado de los empresarios. Sabemos lo que supone para ellos esta crisis, ya que desgraciadamente no sabemos cuándo podrán abrir, pero nosotros les ayudaremos en todo lo que esté en nuestras manos. Hemos mantenido reuniones con gran cantidad de ellos que nos van haciendo llegar sus propuestas». «Además, sabemos que nuestros comercios tienen su mayor porcentaje de ingresos de abril a octubre, que no ha podido ser y debido a esto van las ayudas».

«Vamos a intentar que sean compatibles con el resto de ayudas y que puedan beneficiarse todos los empresarios. Sabemos que hay muchas personas pendientes de estas subvenciones para llegar a fin de mes y no tener que cerrar sus negocios definitivamente. Y si hace falta se habilitará más dinero», añadió De Moya.