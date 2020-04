Orpesa reconstruye su paseo de Morro de Gos para verano

Las obras de reparación del paseo marítimo de Morro de Gos de Orpesa, que fue azotado por el temporal Gloria, ya están en marcha, con el objetivo de que estén terminadas para el verano. Así lo anunció la alcaldesa, María Jiménez, tras realizar una visita al desarrollo de los trabajos, sufragados por el Ayuntamiento, ya que Costas finalmente no se hará cargo.

La actuación la ejecuta la empresa Becsa con un presupuesto de 37.900 euros (más IVA) y tiene un plazo de ejecución de unas «cuatro o cinco semanas», según indicó Jiménez. «Es una intervención más de las que estamos llevando a cabo, como la adecuación de la arena, piedras o reparación de los tubos de los lavapiés, entre otras, pero ésta es la más visible. Y van en la línea de tener todas las playas preparadas para que los turistas y visitantes puedan venir a disfrutar de nuestras playas» cuando la situación lo permita, explicó la munícipe.

Las tareas de acondicionamiento de los numerosos desperfectos que ocasionó la borrasca Gloria comenzaron el pasado mes de enero y se han reanudado después de que el Gobierno central haya restablecido parte de las actividades no esenciales.

También han podido arrancar así las obras de reconstrucción del paseo marítimo del Mediterráneo, de Morro de Gos, que debían comenzar hace algunas semanas pero que, debido al real decreto del 29 de marzo provocado por la crisis sanitaria, no pudieron ejecutarse.

Jiménez afirmó que se van a «extremar las medidas de protección», con lo que «los trabajadores irán provistos de los equipos necesarios para evitar cualquier contagio», y agradeció «el esfuerzo, que redundará en beneficio del municipio, pues estamos hablando de una obra necesaria para la puesta a punto de nuestras infraestructuras turísticas». La reanudación de estas labores también suponen un paso más «para conseguir que la actividad económica del municipio y la vida diaria de los vecinos pueda volver a la normalidad lo antes posible».

Desde el día siguiente al paso del fuerte temporal, el Ayuntamiento reclamó a Costas que asumiera los daños. Sin embargo, «nos denegaron la ayuda y no nos vamos a quedar de brazos cruzados». La próxima actuación será la reposición de arena en Morro de Gos y Les Amplàries.