Peñíscola y Alcalà recelan del plan para limitar la circulación en Irta

Los dirigentes de los ayuntamientos de Peñíscola y Alcalà de Xivert, por donde discurre el sendero litoral del parque natural de la Serra d’Irta, muestran sus dudas y reticencias ante la propuesta de la dirección del parque natural de la Serra d’Irta de limitar la circulación de vehículos, especialmente en los meses de verano, cuando el paraje registra una eleva actividad, sobre todo por la presencia de personas que acuden a bañarse a las calas.

La conservadora del paraje, Aurora Quero, expuso recientemente, en el boletín trimestral de Irta el inicio de «los estudios necesarios para determinar la capacidad de acogida del espacio, el impacto ambiental de los visitantes en la zona costera y las posibles alternativas para una adecuada gestión del tráfico por la pista litoral». Su objetivo es que los cambios entren en vigor a partir del próximo verano, y puntualizó que no implicará «en ningún caso la prohibición de acceso a las playas, sino una nueva regulación que favorecerá a todos».

Desde Peñíscola, el alcalde, Andrés Martínez, quiere «conocer las cifras y los datos que aportan para tomar esta decisión», y destacó que regular este aspecto en el funcionamiento del parque «debe ir ligado a inversiones en control de acceso, y no puede ser que sea asumido de forma exclusiva por los municipios».

En una postura parecida se posiciona el edil de Medio Ambiente de Alcalà, Juan Carlos Barceló. «Todavía no hemos recibido ninguna regulación oficial al respecto, pero creo que la Generalitat debería plantear alternativas para garantizar el paso, y más teniendo en cuenta el gran atractivo turístico que supone para Alcalà-Alcossebre tener calas dentro del entorno natural», valora.

No es la primera vez que se pone encima de la mesa una idea de estas características. En el 2017 ya hubo un intento, que no llegó a aplicarse. Entre otros argumentos, los municipios criticaron que la idea no viniera acompañada de recursos autonómicos.

PRIORIDADES / Desde las dos localidades no niegan el interés que puede tener la iniciativa, pero al mismo tiempo opinan que la Serra d’Irta tiene otras prioridades en estos momentos. Desde Alcalà recuerdan que la Conselleria «tiene parado nuestro ofrecimiento de terreno municipal para hacer un centro de interpretación en Cala Blanca». Peñíscola apunta que sería mejor «invertir en más medidas de protección contra los incendios, el mantenimiento o en el control de las plagas».