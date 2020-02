Peñíscola saca a la calle a 800 comparseros con sus disfraces

Peñíscola inauguró ayer la fiesta carnavalera con un vistoso y animado desfile que llenó de música, color y alegría las calles de la localidad. Hasta 22 comparsas y más de 800 participantes completaron el recorrido diseñado.

Al son de los ritmos más calientes y bailables, los integrantes de las distintas agrupaciones animaron el pasacalle y derrocharon creatividad a la hora, no solo de diseñar los disfraces que lucieron, sino también de elegir los nombres de cada colectivo.

Así, los Emojis encabezaron el alegre y desenfadado cortejo, seguidos, por este orden, de La Cigala, Las Happys, Els Festers, Los Superhéroes, Blanco y Negro mix, A mi me done igual, Apiretal Total, Solfamidas, Quin Cacao, No ho sabem, Bacalao Forever, La Guinda del pastel, 007, Ja estem ací, Ni se sap, Colla sense freno, Colla la liem, La trama, Los niños del after y Peña Almíbar. También hubo espacio para el recuerdo, de la mano de Quin Cacau, que homenajeó a la famosa serie infantil de los 80 y 90 Barrio Sésamo.

Además, destaca la participación de la reina de las fiestas, Leticia Gaseni, y sus damas, que crearon su particular comparsa para desfilar. La actividad se alargó hasta altas horas con baile de máscaras y una orquesta.