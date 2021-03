Peñíscola se une al Circuit Cultural para traer espectáculos al Palau de Congressos

El pleno del Ayuntamiento de Peñíscola aprobará este jueves la formalización de la solicitud para unirse al Circuit Cultural Valencià (CCV) para el copatrocinio de la programación escénica, musical y audiovisual en el Palau de Congressos de la localidad.

Tras manifestar por escrito al Institut Valencià de Cultura, hace varias semanas, la solicitud de adhesión para iniciar el expediente, el área de Cultura del Ayuntamiento ha completado la documentación necesaria y se ratificará la voluntad municipal de sumarse al CCV a través de la preceptiva aprobación en el órgano colegiado que se convoca hoy de forma ordinaria.

El concejal del área, Ramón Simó, ha concretado que Peñíscola cumple con los requisitos exigidos por lo que respecta a disposición de presupuesto municipal para programación cultural y en cuanto al personal técnico necesario en el departamento para llevarla a cabo. Sin embargo, el primer requisito exigido por el IVC para la adhesión es disponer de un edificio de titularidad o gestión municipal en el que desarrollar la programación.

En este sentido, el Ayuntamiento advierte de la excepcionalidad que supone que la administración local asuma el pago de la programación cultural en un espacio que no es de titularidad municipal, sino autonómica. "Esta es la única opción que tenemos para que el Palau no siga cerrado al público, o el Ayuntamiento paga por la programación o está condenado a permanecer cerrado ante el abandono de la Generalitat, que es su propietaria".

Teatro, danza, música y cine

El consistorio propone, en el expediente de solicitud, adherirse a las modalidades de teatro, danza y circo; modalidad de música, así como la modalidad de cine y audiovisual valenciano; de entre las modalidades que el IVC da a elegir.

Para ello, solicitó información detallada sobre las características técnicas del escenario y los recursos del Palau al propio IVC, para conocer las capacidades concretas del espacio, ya que no dispone de caja escénica.

Habiendo recibido los planos y el detalle técnico del auditorio, la concejalía ha decidido incluir también la posibilidad de realizar espectáculos de teatro y danza, de pequeño formato.

Invertirán 22.500 € este año para traer eventos culturales al Palau

En total, a los cachés para el desarrollo de la programación, el Ayuntamiento presupuesta destinar este año 22.500€, "desde cuando nos permitan programar, ya que el IVC debe aceptar nuestra propuesta y autorizarnos a llevar a cabo los espectáculos en su edificio; esto puede demorarse algunas semanas, incluso meses, así que destinaremos el presupuesto previsto a la programación de los meses en los que nos permitan programar", ha explicado Simó, ampliando que el Ayuntamiento, además de este coste, deberá asumir los costes de producción y la logística necesaria para el desarrollo de las actividades, "ya que el Palau no dispone de personal ni de recursos técnicos para todo ello".

A través del CCV, la Generalitat asumiría un porcentaje de los cachés, "lo cual consideramos del todo insuficiente, además de programar a través del Circuit de forma conjunta, desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo que la Conselleria de Cultura asuma su responsabilidad y su obligación de programar en el Palau de Peñíscola, tal y como hacen en el resto de edificios de su propiedad", ha manifestado. "Nosotros damos este paso para reabrir las puertas del Palau, Generalitat debe hacer lo propio y además de sumarse a la financiación municipal, debe impulsar programación propia".

Dinamizar todo el edificio, más allá de la programación cultural

El área de Cultura ha planteado al IVC, además, un Plan de Usos en el que se propone dinamizar las aulas de formación, el auditorio y la sala de exposiciones junto a las asociaciones culturales locales.

"Si el Ayuntamiento es bueno para pagar, a través del Circuit, por la programación que Generalitat no realiza en el Palau, entendemos que debe serlo también para emplear sus instalaciones para actuaciones no profesionales también, como las de nuestra banda de música, que no pueden incluirse en el Circuit u otros usos de carácter sociocultural".

Además, desde la Concejalía de Turismo se trasladará a Turisme Comunitat Valenciana la propuesta de trabajar de forma conjunta la promoción de la localidad como destino de congresos, "recuperando la actividad del Palau también en este sentido, en la medida en la que desde el lVC se garantice el correcto mantenimiento y estado de las instalaciones", ha destacado el edil, recordando que desde el Ayuntamiento se ha solicitado al Institut Valencià de Cultura una auditoría del estado del mantenimiento del inmueble.