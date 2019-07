Les Penyes de la Vall reubican los conciertos estelares por seguridad

Los dos conciertos estelares de les Penyes en Festes --el de Niña Pastori y Lola Índigo-- no se celebrarán en el patio del colegio Eleuterio Pérez como en un principio habían anunciado. Las citas musicales estelares de la semana grande de la Vall d’Uixó se realizarán en el campo de fútbol de Segarra, justo al lado del Estadio Municipal José Mangriñán. La razón para este cambio es la seguridad.

Así lo explicaron la alcaldesa, Tania Baños, y el presidente del ente festivo, Vicent Pitarch, concretando una decisión sobre la que llevaban trabajando varias semanas, desde que un informe técnico desaconsejó la celebración de las citas en el patio del colegio público, argumentando que no se podía asegurar que el aforo no superara las exigencias especificadas a este respecto en el PGOU para el recinto escolar.

FACILIDADES / Tanto Baños como Pitarch justificaron este cambio de ubicación en la buena respuesta que ambos eventos musicales tienen en taquilla, una razón más de peso que avalaría la preocupación manifestada por los especialistas que informaron.

Para adecuar el espacio deportivo, de manera que pueda acoger unos conciertos de estas características a los que esperan que asistan varios miles de personas, están realizando unas «pequeñas mejoras» en el entorno del campo de fútbol, que se consolidarán para que sean de utilidad también en el futuro.

Pitarch explicó que habían escogido el Eleuterio Pérez en primera instancia para «aglutinar todos los actos en una misma zona», pero tanto la responsable municipal como el de la entidad coincidieron en que «cuando se tiene una responsabilidad hay que tomar decisiones, como primar la seguridad de las personas por encima de cualquier otra razón», incidió la primera edila.

CAMBIO MÍNIMO // Baños especificó que es su misión «garantizar que los conciertos se realizan en las mejoras condiciones de seguridad» y la escuela no las ofrecía. «Y aunque suele decirse que nunca pasa nada, tenemos ejemplos como el del Madrid Arena, que nos dicen que a veces sí que pasa», detalló. Después de sopesar y valorar todas las opciones, a pesar de que en las redes sociales ya habían anunciado que las dos actuaciones se realizarían en el colegio, las dos partes implicadas, organizadores y consistorio, acordaron un cambio que como señaló la alcaldesa, supone poco, «apenas 100 metros a la derecha del recinto de carpas». La munícipe insistió en que no van a poner en riesgo «a ninguna persona» solo por no tener que desdecirse de una decisión tomada previamente. «Queremos que les Penyes sean un éxito y que se hable de la Vall por esa razón», concluyó.

Pitarch detalló que a nivel contractual está todo modificado, sin problemas, dado que un cambio de ubicación podría haber generado un desacuerdo importante que finalmente no se ha producido. Solo queda incidir en el cambio entre los asistentes.