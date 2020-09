Piden limpieza y seguridad en un parque de Carbonaire en la Vall

Vecinos del parque norte del barrio Carbonaire, en la Vall d’Uixó, han denunciado recientemente la «insalubridad» que existe en esta zona verde que se encuentra a las afueras del municipio, una circunstancia que se vio agravada hace unos días cuando apareció un coche volcado en medio de la zona de juegos infantiles, sin que nadie pudiera precisar cómo podía haber llegado hasta allí.

Al parecer, según detallaron fuentes municipales, el conductor del vehículo perdió los frenos y no pudo evitar que se precipitara al jardín, que se encuentra justo al final de la parte alta de una calle del barrio, donde no existe ningún tipo de vallado perimetral que delimite la parcela. Pero esta explicación no trascendió hasta que la Policía Local dio con el propietario del turismo, que había huido del lugar de los hechos porque, según adujo, «no tenía convalidado el permiso de conducir», al tratarse de un ciudadano extranjero, en concreto de un país sudamericano. Posiblemente no fue consciente de la confusión y el malestar que su decisión iba a generar entre los vecinos.



MEJORAS PAULATINAS

Entre quienes desconocían lo que había sucedido estaba la Asociación de Vecinos del Carbonaire y Adyacentes, cuya presidenta, Ana Iniesta, reconoció que «en alguna reunión de socios se planteó que el parque no estaba limpio y que no se le sacaba el partido que podía tener», una circunstancia que se trasladó al Ayuntamiento con efecto, ya que, según señaló «actualmente está más limpio». Iniesta precisó que «el accidente no tiene nada que ver con el estado del parque, que por otra parte, es una zona peatonal», de ahí que les resultara tan inexplicable que el coche hubiera llegado hasta su interior. El incidente obligará a reparar muros y juegos infantiles afectados por la caída.

El Carbonaire es el barrio más grande de la Vall d’Uixó, con unos 5.000 vecinos, y uno de los más reivindicativos. Los contactos con el Ayuntamiento siempre han sido fluidos, pero desde que se creara la concejalía de barrios se mantienen reuniones periódicas. Entre sus últimas demandas está adecentar una zona anexa al colegio, que se ejecutará en breve.