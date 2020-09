Piden recuperar el doble sentido en la costa sur

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha presentado un recurso de reposición solicitando al Ayuntamiento la información en la que se han basado para tomar la decisión de transformar en unidireccional la carretera de la costa sur y ha pedido que, mientras tanto, «se recupere el estado anterior de circulación bidireccional y se proceda al correspondiente estudio técnico administrativo, exposición pública y aprobación si es necesario», según explicó la portavoz de la formación, María Dolores Miralles.

La representante detalló que el 19 de julio pidió acceso al expediente administrativo que comportaba esta modificación en el tráfico, así como conocer todos los informes técnicos pertinentes. Una semana más tarde, el consistorio le notificó que no existe expediente administrativo abierto al respecto, ya que no se trata de un procedimiento reglado, por lo que no se puede facilitar el papeleo por la inexistencia del mismo.

«No encontrando justificación adecuada a la falta de expediente administrativo y considerando que se trata de una decisión arbitraria, hemos interpuesto este recurso de reposición, ante la desestimación de la solicitud de información», señaló Miralles.

Desde el PVI consideraron que dicho cambio «supone un gran perjuicio en diferentes ámbitos a los vecinos de la zona, así como a la ciudadanía en general, según se ha expresado en las quejas vecinales y en el escrito presentado por la plataforma de afectados».

No obstante, la portavoz aseguró que el partido está a favor de la unidireccionalidad en las carreteras de las costas norte y sur, pero matizó que «hay que hacer las cosas bien, recepcionar antes la antigua N-340 con nuevas rotondas, adecuar los accesos, realizar una exposición pública del proyecto que contemple las alegaciones de los vecinos, y finalmente proceder a su aprobación», concluyó.